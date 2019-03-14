13 марта произошел глобальный сбой в работе социальных сетей "Инстаграм", "Фейсбук" и мессенджера "Вотсапп". Жалобы пользователей посыпались из России, США, Бразилии и других стран примерно с 19 часов вечера.

Люди не могли зайти на сайт, обновить ленту новостей, опубликовать фото и сториз, ответить на сообщения в директ и авторизоваться. В "Вотсаппе" не работали такие функции, как отправка фотографий и голосовых сообщений. Учитывая, что многие пользуются соцсетями и мессенджерами для работы, сбой заставил понервничать многомиллионную аудиторию пользователей.

К утру 14 марта появился комментарий представителей компании Facebook Ink, которой принадлежит и "Инстаграм", и "Вотсапп". Они сообщили, что сбой не связан с DDoS-атакой. Но что в итоге стало причиной перебоев в работе, не сообщается.