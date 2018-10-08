Сдай кровь — помоги выжить. В Динской состоится день донора

Следующий день донора в мобильной станции переливания крови намечен на 27 октября 2018 г. Пройдет он на территории Динской поликлиники (ул. Кирпичная, 73а) с 8.30 до 12.30.

Как сообщил «РВС» заведующий кабинетом переливания крови в Динском районе Алексей Гаршин, к сожалению, каждый день в различных ситуациях погибают, находятся в опасности и калечатся сотни людей. Очень важно, чтобы кто-то смог им помочь - сдать кровь!

«Ситуация с донорской кровью в России довольно сложная, поэтому проводятся различные социальные программы, позволяющие убедить людей в необходимости совершения этого благородного поступка.

Каждому сдавшему безвозмездно кровь полагается поощрение:

1) денежная компенсация на питание.

2) справка по форме N 402/уу, освобождения от работы (учёбы) на день сдачи крови плюс 1 дополнительный день отдыха, который можно по желанию присоединить к отпуску;

3) почётным донорам ежегодная выплата в размере 12373 рубля (с ежегодной индексацией);

4) лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР", а также нагрудным знаком "Почетный донор России", пользуются правом на присвоение звания "Ветеран труда", имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет», - рассказал Алексей Гаршин.

Желающие сдать кровь могут обращаться по телефону 8-861-62-6-51-62 с 9.00 до14.00, в кабинет переливания крови Динской центральной районной больницы (кроме субботы и воскресенья) для предварительной записи.

Для удобства граждан будет сформирован порядок почасовой сдачи крови. При наборе группы доноров в количестве 80 человек запись последующих желающих переносится на следующий месяц выезда мобильной станции переливания крови.

«Записываем 80 человек, забор крови осуществляем не более чем у 60 — из-за ограниченности выездной станции переливания крови и медицинских противопоказаний на день сдачи крови у доноров (низкий уровень гемоглобина, заболевания на день сдачи).

Отнеситесь с пониманием! Будем ждать вас в следующий раз.

Убедительная просьба являться в строго назначенное время, указанное при записи по телефону: 8-861-62-6-51-62. Обо всех изменениях в ваших планах после записи просьба сообщать заранее. Не забудьте паспорт», - объяснил процедуру заведующий кабинетом переливания крови в Динском районе.

Желающие сдать кровь вне записи формируют «живую» очередь в день сдачи и будут приниматься между записанными ранее донорами в случае их неявки в указанный час.

Право первоочерёдности – у предварительно записанных доноров.

Дополнительные подробности, а также список противопоказаний к донорству узнавайте по телефону 8-861-62-6-51-62.