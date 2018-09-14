Сделай свою станицу чище – выйди на субботник

15 сентября 2018 года в Динском сельском поселении пройдет масштабная акция экологической направленности «Генеральная уборка страны» с участием школьников, волонтеров, молодежи, работников предприятий и муниципальных учреждений.

Приглашаются все желающие присоединиться и принять участие в субботнике.

С 1 по 30 сентября 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации проводит «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Его цели: привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и улучшение экологической обстановки по всем городам и регионам РФ.

Участники убирают мусор, спиливают деревьев, косят траву, ликвидируют стихийные свалки, садят и белят деревья.