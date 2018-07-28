Сегодня отмечается 1030-летие со дня Крещения Руси

Сегодня, 28 июля 2018 года, отмечается 1030-летие со дня Крещения Руси. Это также день памяти равноапостольного князя Владимира. Во всех храмах Русской Православной Церкви проходят праздничные события.

Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в истории. Оно положило конец языческой и начало христианскую историю России. Крещение Руси произошло в конце IX века, усилиями, которые предпринял князь Владимир в ходе утверждения христианства как государственной религии. Смена религии не проходила безболезненно для русского народа и была сопряжена со значительным сопротивлением новой православной культуре. Не смотря на то, что хотя фактически, масштабное Крещение Руси началось лишь в IX веке, предпосылки для этого события, появились уже давно. Земли и народы, объединённые именем Киевская Русь, узнали христианство задолго до 988 г., когда его официально принял князь Владимир.

Интересные факты о Крещении Руси

Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель. Дольше всех славянских племен оставалось в язычестве племя вятичей. Согласно «Повести временных лет», до крещения князя Владимира имело место «испытание вер». В 986 году к князю прибыли послы от волжских булгар, предложившие ему перейти в ислам. Когда они рассказали правителю об обрядах, которые необходимо соблюдать, в том числе и о запрете на питьё вина, Владимир ответил знаменитой фразой: «Руси есть веселие пити», после чего отверг предложение булгар.

Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий — в 1024 году Ярослав Мудрый подавил восстание волхвов во Владимиро-Суздальской земле (аналогичное восстание повторилось в 1071 году; тогда же в Новгороде волхвы противостояли князю Глебу), Ростов был крещен только в конце XI века, в Муроме же сопротивление язычников новой вере продолжалось вплоть до XII века.