Сегодня сделали Динскую чище. Надолго ли?
Сегодня, 15 сентября 2018 года, в станице Динской прошел субботник. По предварительным данным, участие в нем приняли 90 человек.
Они белили деревья, чистили прибрежную территорию от бросового мусора, обрезали деревья, косили траву.
Субботник проводился на территории Комсомольского парка, Солнечного микрорайона, возле дома культуры.
Участие в уборке принимали жители станицы, сотрудники администрации Динского сельского поселения, дома культуры.
К сожалению, многие люди не ценят порядок в месте, где они живут — выбрасывают мусор мимо урн, сорят, устраивают стихийные свалки. Если Динчане хотят, чтобы станица благоухала, то они сами могут в этом помочь, начав с себя. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Комментарии
Так отменили же его. В связи с погодой.
А где ж фото с ГЛАВНЫМ динчанином Литвином?? Всегда на первом плане ГЛАВНЫЙ с веником, кистью и т.д. Или исчо не вернулся с инагураци??