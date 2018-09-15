Сегодня сделали Динскую чище. Надолго ли?

Сегодня, 15 сентября 2018 года, в станице Динской прошел субботник. По предварительным данным, участие в нем приняли 90 человек.

Они белили деревья, чистили прибрежную территорию от бросового мусора, обрезали деревья, косили траву.

Субботник проводился на территории Комсомольского парка, Солнечного микрорайона, возле дома культуры.

Участие в уборке принимали жители станицы, сотрудники администрации Динского сельского поселения, дома культуры.

К сожалению, многие люди не ценят порядок в месте, где они живут — выбрасывают мусор мимо урн, сорят, устраивают стихийные свалки. Если Динчане хотят, чтобы станица благоухала, то они сами могут в этом помочь, начав с себя. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.