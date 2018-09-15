Сегодня сделали Динскую чище. Надолго ли?

Сегодня сделали Динскую чище. Надолго ли?

Сегодня сделали Динскую чище. Надолго ли?

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5 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовостиСубботникУборкаЧистота

Сегодня, 15 сентября 2018 года, в станице Динской прошел субботник. По предварительным данным, участие в нем приняли 90 человек.

Они белили деревья, чистили прибрежную территорию от бросового мусора, обрезали деревья, косили траву.

Субботник проводился на территории Комсомольского парка, Солнечного микрорайона, возле дома культуры.

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Участие в уборке принимали жители станицы, сотрудники администрации Динского сельского поселения, дома культуры.

К сожалению, многие люди не ценят порядок в месте, где они живут — выбрасывают мусор мимо урн, сорят, устраивают стихийные свалки. Если Динчане хотят, чтобы станица благоухала, то они сами могут в этом помочь, начав с себя. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Комментарии

Динская
Динская 3 часа назад

Так отменили же его. В связи с погодой.

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Надя
Надя 3 часа назад

А где ж фото с ГЛАВНЫМ динчанином Литвином?? Всегда на первом плане ГЛАВНЫЙ с веником, кистью и т.д. Или исчо не вернулся с инагураци??

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