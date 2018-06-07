Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным

Сегодня, 7 июня 2018 года, пройдет традиционная прямая линия с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Начнется она в 12.00.

В прямом эфире трансляцию прямой линии покажут: "Первый канал", "Россия 1″, "Россия 24″, "ОТР. Также программу можно будет прослушать в реальном времени на радиостанциях: "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Президент ответит на самые острые вопросы от жителей нашей страны.

Время общения Владимира Путина с народом не ограничено — глава государства сам решает, сколько будет длиться прямая линия.

Например, в прошлом году Президент ответил на 68 вопросов, это заняло почти 4 часа.

В нынешнем году в связи с применением новых технологий для возможности задать вопросы время передачи может быть увеличено.

Стоит отметить, что Кремль посоветовал губернаторам и министрам смотреть прямую линию очень внимательно, желательно быть на рабочем месте – не в отпуске, не на больничном и не на выезде.

Касательно вопросов президенту, здесь ограничений нет. Самыми популярными темами всегда были цены на товары и услуги, зарплаты и пенсии, ЖКХ, транспорт, социальные стандарты, внутренняя и внешняя политика, работа министерств, коррупция и т. д.

Для Владимира Путина эта прямая линия станет уже 16 по счету.

До этого он 11 раз ее проводил как глава государства и 4 раза — как премьер-министр.

Впервые прямую линию провели 24 декабря 2001 года.





А какой бы вы задали вопрос Президенту?