Сегодня стартовал краевой праздник «Атамань» (фоторепортаж)

Проходят мероприятия в Темрюкском районе. Уже традиционно гостей встречают богатой концертной программой. Выступят лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Краснодарского края.

В амфитеатре споют и станцуют артисты Кубанского казачьего хора, Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова и других коллективов.









На подворьях «Атамани» пройдут реконструкции традиционных народных обрядов, отовсюду уже звучат народные песни, мастера-ремесленники продемонстрируют свои изделия.

Всех гостей приглашают попробовать традиционную кубанскую кухню – пройдет целый ряд гастрономических праздников: «За общим столом», «Картопля – цэ нэ цыбуля», «Гарнэ сальце», фестиваль вареников «Навары, мылая», «Тэщини пирижэчкы».

«Атамань» порадует выставками-ярмарками декоративно-прикладного искусства, фестивалями традиционной культуры.

Завершится работа комплекса в октябре краевым фестивалем «День станицы «Атамань», как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Наша читательница Юлия Сафонкина, которая сейчас находится на месте торжеств, рассказала о своих впечатлениях редакции «РВС»: «Нравится абсолютно все. На каждом углу что-то интересное. Неповторимый кубанский колорит, вкусная кухня, прекрасные пейзажи. Словами просто не описать, это надо видеть».



















