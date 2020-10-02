Сегодня в Динском районе проверят сирены

Сегодня, 2 октября, на Кубани проверят системы оповещения населения. Сирены прозвучат во всех городах и районах края с 10.00 до 12.00.

Проверка пройдет в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Звучание сирен – предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» По этому сигналу нужно включить любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов («Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр»). На приемниках проводного вещания – включить первую программу «Радио России», на приемниках эфирного вещания – канал «Радио России» и прослушать специальное сообщение администрации Краснодарского края, – отметили в Министерстве ГО и ЧС края.