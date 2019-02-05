Сегодня в Динской почтили воинов-афганцев

Сегодня, 5 февраля, в кинотеатре «40 лет Победы» к 30-летию вывода войск из Афганистана прошло мероприятие.

Среди гостей присутствовали: руководитель Динского отделения Российского союза ветеранов Афганистана и локальных войн Иван Щеглов, председатель Динского районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов Валентина Прокопова, старшеклассники, ветераны Афганской войны, ветераны труда и просто неравнодушные станичники. Зал был практически полным.

Вспоминали о тех тяжелых годах, пели песни о доблестных солдатах, читали авторские стихи.

Затем всем присутствующим продемонстрировали фильм «Афганский излом», который считается одной из лучших кинолент об этой войне.







