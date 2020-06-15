Сегодня возможно отключение света в районе. Где именно и почему?

Сегодня возможно отключение света в районе. Где именно и почему?

Сегодня возможно отключение света в районе. Где именно и почему?

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15 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОтключение светаОтключения света в Динском районе

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей сегодня, 15 июня. 

Внеплановые работы пройдут в следующих сельских поселениях.

Динская 

Улицы:

  • Офицерская,
  • Лесная.

 Количество отключенных потребителей: 111 человек.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

  • Лермонтова (72 человека).

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

  • Заводская (60 человек).

Время: с 8 до 21

Причина: установка учетов.

  • Тенистая;
  • Солнечная.

Количество отключенных потребителей: 78 человек.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Старомышастовская

Улицы:

  • Орджоникидзе;
  • Советская;
  • Ленина;
  • Набережная;
  • Степная;
  • пер. Первомайский.

Количество отключенных потребителей: 84 человека. 

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

  • Ленина;
  • Базарная;
  • Береговая.

Количество отключенных потребителей: 96 человек.

Время: с 8 до 21.

Причина: установка учетов.

Новотитаровская

Улицы:

  • Луначарского;
  • пер. Новотитаровский.

Количество отключенных потребителей: 141 человек.

Время: с 8 до 17.

Причина: установка учетов.

Нововеличковская

  • Веселая;
  • Шевченко;
  • Ленина.

 Количество отключенных потребителей: 120 человек. 

Время: с 8 до 17.

Причина: переключения абонентов. 

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