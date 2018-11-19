79-летний новотитаровец даст фору молодым спортсменам

Юрий Александрович Майстренко является почетным гражданином станицы Новотитаровской. Для нее он сделал очень многое. В свое время построил спортивно-оздоровительный комплекс на предприятии, который сейчас назван в его честь. Также посодействовал появлению бассейна в местном детском саду.

Юрию Александровичу уже 79 лет, а он ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом. Да так, что не каждый молодой парень столько тренируется. «РВС» поговорила с ним, чтобы выяснить, как оставаться таким же сильным и крепким в столь почтенном возрасте.

Вам почти 80 лет. Как сейчас спорт вписывается в вашу жизнь?

Я всегда был спортсменом-любителем. И сейчас веду здоровый образ жизни. 2-3 часа в день посвящаю тренировкам. Во время занятий работаю с собой и психологически: одновременно с выполнением упражнений читаю стихи — тренирую память и духовно исцеляюсь. У меня всегда настрой на оздоровление.

Как жить и не болеть?

Чтобы быть здоровым, нужно вести правильный образ жизни. Не стоит надеяться на медицину. От нее зависит всего 10 %. 50-60 % зависит от самого человека. 10-20 % - от наследственности и окружающей среды.

Правильное питание — тоже основа здорового образа жизни. Какой еде отдаете предпочтение?

Я употребляю как можно больше сырой пищи. От мяса стараюсь отказываться. Воду пей перед едой — будешь вечно молодой. Много пью жидкости. И всем рекомендую пить воду. Если этого не делаем, то держим организм на «голодном пайке». Сахар я не ем. Большинство злаков проращиваю, перерабатываю через блендер. Обязательно включаю в рацион овощи и фрукты. Кроме того, считаю, что вместо химии лучше лечиться народными средствами. Часть трав выращиваю сам, остальные покупаю.

Сейчас все больше молодежи возвращается к спорту. Как это отразится на юных динчанах?

Очень хорошо, что люди осознают его важность. Если бы, кроме того, что молодежь развивают физически, работали бы еще и над духовным, было бы еще лучше. Сейчас мало читают. Это большая проблема. Все надеются на Интернет, но ведь даже для него нужна голова. Человек должен постоянно работать над собой. Не только физически, но и духовно.

Какой совет вы бы дали жителям района по поддержанию своего здоровья?

Постоянно заниматься самосовершенствованием. Как по Достоевскому: «Жить стало лучше, а радости стало меньше». Нужно искать больше радостей в жизни. Мы все время накапливаем негатив, а нужно ориентироваться на что-то хорошее. Ведь в жизни так много радостей, которые мы принимаем как должное. Чтобы быть счастливым, достаточно выработать 3 привычки: к труду, к здоровью и к учению.

Что, помимо спорта и правильного питания, поддерживает ваш боевой настрой? В чем секрет успеха?