Сельхозкооператив Динского района получит грант

В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края определили фермерские объединения, которым достанутся гранты на развитие. Их шесть: из Анапы, Краснодара, Динского, Абинского, Крымского и Темрюкского районов. Все они действуют более одного года.

Как сообщили в Минсельхозе, между ними распределят 220 млн рублей, которые выделены из федерального и краевого бюджетов. Они должны использоваться по назначению в течение 24 месяцев.

Пресс-служба администрации края отметила, что эта работа проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За последние три года года материальную поддержку оказали 11 сельхокооперативам, для них выделено 620 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.