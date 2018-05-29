Село Первореченское вновь останется без воды

Село Первореченское вновь останется без воды

Село Первореченское вновь останется без воды

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5 дней назад В Первореченском нет водыДинской районНовости Динского районаПервореченскоеСело Первореченское

Сегодня, 29 мая в селе Первореченском с 10 до 14 часов от водоснабжения вновь будут отключены все потребители.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района жители улиц Советской, Октябрьской и Суворова не получают воду в необходимом объеме, и коммунальщики планируют произвести замену насоса на резервной скважине на более мощный.

Вновь в детском саду будет работать лишь одна дежурная группа. В центре вновь организуют подвоз воды населению.

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 4 дня назад

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