Сельская ипотека - ставка от 0,1 до 3% годовых. Об условиях и не только.

С 2020 года утверждена новая программа* господдержки ипотеки для покупки квартир и домов в сельской местности.

Сельскую ипотеку можно взять только на покупку жилья в сельской местности – квартиры, дома или участка. Подробнее об этом нам рассказала юрист Алла Геоня.

Основные условия новой программы:

1. Льготная ставка — от 0,1 до 3%.

2. Начала действия - с января 2020 года.

3. Приобретаемое имущество - квартир, дом или участок в сельской местности (за исключением Москвы, Московской области и города Санкт-Петербурга).

4. Можно купить новостройку, готовое жилье на вторичном рынке (жилье должно быть в пригодном для проживания состоянии, со всеми коммуникациями), строить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков.

5. Площадь — не менее учетной нормы на каждого члена семьи.

6. Сумма кредита — в Краснодарском крае до 3 млн.рублей.

7. Срок кредита — до 25 лет.

8. Первоначальный взнос — от 10% (возможно использование маткапитала).

Сельской местностью для данного кредитного продукта являются:

1. Сельский населенный пункт (село, деревня, хутор, станица, аул, кишлак).

2. Рабочий поселок.

3. Поселок городского типа.

4. Малые города с населением до 30 тысяч человек (условие - регион их включил в программу развития).

То есть, частный сектор города Краснодара данной программой не охватывается. Желательно принадлежность к подходящим сельским территориям уточнять в банке, чтобы не получилось, что вы потратили время на поиск квартиры/дома или уже купили участок, а в кредите отказали.

Круг лиц, возможных заемщиков по этой программе не ограничен: один из супругов, одинокий родитель, супруги без детей или с одним ребенком, многодетные семьи. Требования к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу отсутствуют, так же нет ограничений на дату рождения детей.

При оценке рисков и платежеспособности требования может предъявить банк, но ограничений в программе законодателем не предусмотрено. Также важно - при оформлении сельской ипотеки жить в деревне необязательно.

Суть субсидии в том, что государство возместит банку проценты, равные ключевой ставке Центрального Банка России. Сегодня ключевая ставка составляет 6%. Окончательная ставка зависит от банка. Государство установило только диапазон для ставки. То есть выше 3% по этой программе она быть не может!

*Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 1567 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)"