Семейно-бытовые нарушения: их признаки и телефоны для обращений

Семейно-бытовые правонарушения относятся к числу сложных социальных проблем. Несмотря на соседские, родственные отношения между людьми в семье и быту, как показывает практика, именно эта сфера отношений наиболее подвержена конфликтам самого различного рода: от мелких правонарушений бытового плана до преступлений, направленных против жизни и здоровья.

Семейно-бытовые правонарушения имеют ряд характерных признаков:

-конкретное место совершения правонарушения (квартира, дом, подъезд, дачный участок, гараж, придомовая территория);

-особые взаимоотношения между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим (супружеские, родственные, соседские, дружеские);

-наличие конфликта между лицом, совершившим правонарушение, и потерпевшим (длительный, краткосрочный, одноразовый);

-совершение таких деяний в абсолютном большинстве случаев в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

-ситуационный (заранее не подготавливаемый) характер таких правонарушений.

В рамках общей профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых на бытовой почве, сотрудники органов внутренних дел, прежде всего участковые уполномоченные полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, осуществляют следующие мероприятия:

-проводят проверки сохранности гражданского огнестрельного оружия по месту жительства его владельцев;

-проводят комплексные профилактические мероприятия по предупреждению преступлений совершаемых на бытовой почве;

-проводят иные предусмотренные законом мероприятия по предупреждению указанных правонарушений.

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, если Вам или членам семьи причинены телесные повреждения, незамедлительно обратитесь в орган внутренних дел. Также если Вам стало известно о том, что в той или иной семье сложилась неблагоприятная обстановка, возникают конфликтные ситуации, члены семьи злоупотребляют спиртными напитками, дети находятся в социально-опасном положении, сообщите данную информацию в полицию. Только активная жизненная позиция всех граждан сможет предотвратить семейные трагедии.

Номера телефонов для обращения в полицию: 8(86162)6-15-94, 102, 112.





Пресс-служба ОМВД России

по Динскому району