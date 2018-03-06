Мастер-классы, модный показ и подарки на форуме

С 3 по 4 марта в Краснодаре проходил форум «Осознанное материнство России». Его посетили 1624 человека.

Во время форума Краснодарская краевая общественная благотворительная организация «Центр поддержки семьи и детства "Единство"» представила свою социальную программу "Осознанное материнство" и анонсировала другие мероприятия, которые пройдут в Астрахани, Сочи, Краснодаре, Адыгее, Ростове, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Волгограде, Нижневартовске, Новосибирске, Московской области и Москве.

На форуме выступали различные специалисты в области семейного здоровья и образования.

Для родителей с детьми были организованы мастер-классы, игровые зоны.

Творческие коллективы детей представили участникам свои номера и показ детской одежды от модельного агентства. Партнеры форума порадовали более 300 семей своими подарками.

Бизнесмен Максим Соловьев объявил о помощи 1000 малоимущим семьям продуктовыми наборами. Семье с больным эпилепсией ребенком из Северского района выдали сертификат на консультацию у Антонио Русси. Среди семей с детьми с ограниченными возможностями разыграли путевку. Счастливыми обладателями стала семья из Динского района, ребенок из которой поедет на реабилитацию в Геленджик (х. Бетта) от благотворительного фонда «Колыбель сердец».

Для 10 детей были предоставлены курсы лечения в центре «Гармония» (по медицинским показаниям бесплатно) и для пяти – в центре Бубновского, тоже по медицинским показаниям бесплатно.

Среди будущих и молодых мам были разыграны сертификаты на медицинские услуги компании «Гемотест». Также много подарков получили дети от детской площадки «Песочница» и детских центров «Сема» и «Конкордия». Среди женщин разыграли косметику компании Mary Kay. В этот день красоту женщинам дарили стилисты «Эконом» и консультанты Mary Kay. Многодетной маме четверых детей подарили сертификат на создание социального ролика «СемьЯ и бизнес, начало и развитие».

Присутствующие получили в подарок брошюру «Осознанное материнство России» номер 1, в которой смогли ознакомиться с полезными статьями, поддерживающими программу.

На мероприятии было подписано соглашение с ГКУ КК «Государственное юридическое бюро Краснодарского края» и ККОБО «Центр поддержки семьи и детства "Единство"».

«Реализовать это важное мероприятие для организаций и государственных структур нам удалось благодаря поддержке 64 компаний и представителей профильных ведомств.

Задачи по развитию возможностей для матерей – от качественной бесплатной юридической помощи до получения квалифицированных услуг врачей – с помощью форума с успехом достигнуты", – прокомментировала председатель оргкомитета Ольга Беседина.







