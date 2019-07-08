Семья, любовь, верность...

8 июля в России отмечается День Петра и Февронии. Его с трепетом ждут семьи, потому что именно

в этот день еще раз можно сказать своим супругам слова любви и подарить символ праздника семьи,

любви и верности – ромашки. В преддверии этого дня мы решили рассказать вам истории счастливых

семей. Как половинки встретились и через что им пришлось пройти, чтобы сегодня быть вместе.

36 лет на пути к счастью

К своему счастью Наталья Даурцова и Евгений Бобриков (на главном фото) шли долгих 36 лет. «В далеком 1979 году встретились, полюбили, но не сложилось, – вспоминает Наталья. – Не поняли своего счастья. В 1985 году, на третий день моей свадьбы он приезжал, чтобы сделать предложение. Но мама мне не сказала и через месяц он женился на другой. Если бы я тогда знала, свадьбы бы не было. Как знать, может, так и надо было. Прожили всю жизнь с нелюбимыми половинками. У него свои дети, у меня свои. И вот в 2015 году решила заглянуть в его судьбу, чистое любопытство. Через соцсети «Одноклассники» нашла его, оказался разведен, я тоже... Спустя 36 лет снова вместе».

«Золотая» пара

Евгений Семенович Максименков и Федосия Владимировна Стрельчук познакомились в шестидесятых годах в городе Прокопьевске Кемеровской области. 21 августа 1964 года поженились, родился сын. Затем решили переехать на Юг. С тех пор живут в Динской. Супруги всю жизнь работали. Евгений Семенович – в ДСУ-17, а Федосия Владимировна – в Динском сельпо. Оба – ветераны труда. Они воспитали сына, который подарил им трех внучек. Уже есть правнуки. В 2014 году пара отметила золотую свадьбу. В честь этой даты – 50-летия совместной жизни – супруги обвенчались в Свято-Троицком храме станицы Динской. В этом году они отметили изумрудную свадьбу.

«8 лет – не предел»

«Наша история знакомства затянулась на год. Мы виделись друг с другом каждый вечер на протяжении года и никак не могли познакомиться. Но одним прекрасным вечером нас познакомили

друзья, – делятся своей историей любви Александр и Елена Тарасовы из Новотитаровской. – С тех пор мы вместе, уже 8 лет. У нас два сыночка и мы безумно счастливы проводить дни со своей семьей».