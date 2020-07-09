Семья Мищенко получила медаль «Родительская доблесть» и 1 млн. руб.

8 июля в Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Каждый муниципалитет края, их 44, отправил семью на это событие. Наш район представляли Алексей и Нина Мищенко из станицы Новотитаровской.

В этот день губернатор вручил медаль «Родительская доблесть» 15 многодетным семьям Кубани. Награды удостоились и новотитаровцы.

Супруги в браке уже 20 лет. Они считают, что семья и семейные ценности всегда связаны между собой и друг без друга не существуют. У Алексея свое дело – семейная мастерская по ремонту бытовой техники, Нина – председатель Динской районной благотворительной общественной организации поддержки семей «ДариДобро», депутат Новотитаровского сельского поселения, председатель ТОС № 9.

В 2017 году за свой вклад в благотворительную деятельность Нина получила диплом и медаль лауреата общественной награды Краснодарского края за благотворительность, в 2018 году заняла второе место в краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». На выигранные деньги установили детскую спортивную площадку на территории Новотитаровского поселения.

В семье четверо детей. Две дочки и два сына, как и их папа с мамой, ведут активный образ жизни.

Многодетные родители много времени проводят со своими детьми, прививая им самые лучшие качества, помогая всесторонне развиваться.

Нина много лет участвует в благотворительности, помогая нуждающимся, и ее семья в этом полностью ее поддерживает. Семья организовывает выезды многодетных семей на море, на природу, привлекает к мероприятиям спонсоров и неравнодушных людей. Семью знают во всем Динском районе.

«Мы благодарим губернатора Вениамина Кондратьева, Министерство труда и социального развития Краснодарского края, администрацию Динского района, администрацию Новотитаровского сельского поселения за такую высокую оценку и выдвижение нашей семьи к награждению медалью "Родительская доблесть". Очень приятно, что наши добрые дела, активная жизненная позиция и наши принципы в воспитании детей являются для кого-то примером», – поделилась впечатлениями Нина Мищенко.

Все обладатели краевой награды получили вознаграждение в 1 миллион рублей.

«Денежное поощрение планируем потратить на закрытие кредитов, которые остались еще после открытия семейной мастерской и после стройки, провести газ и купить машину, так как наша старая уже просто отказывается ездить», – подытожила Нина.