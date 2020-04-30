Семья осталась недовольна работой травматолога

Еще перед карантином в редакцию «РВС» обратилась девушка, которая выразила недовольство работой специалистов травматологического отделения Динской ЦРБ.

Она рассказала, что ее отец упал в подвал собственного дома. На следующий день доставлен скорой медицинской помощью в Динскую ЦРБ с раной на голове, переломом шейного отдела с незначительным смещением и переломом кисти.

Лечащий врач, по словам обратившейся, непрофессионально относился к пациенту во время обслуживания.

«Медсестры тоже. После просьбы измерить папе давление продолжили пить чай. Выписали его с обширной гнойной раной. Обратились за описанием КТ, нам сказали: “Несите диски, мы вам не обязаны”. Мама бежала за врачом по холлу больницы, чтобы попросить снимки и описание КТ, а он даже не стал слушать. Как шел, так и прошел. Нам не с чем обратиться на дальнейшее лечение к специалистам, нет ни описания, ни снимков КТ», – утверждает девушка.

Руководству Динской ЦРБ в письменном запросе «РВС» задала следующие вопросы.

Поступали ли жалобы на данного врача ранее?

Проводятся ли проверки того, как врачи обслуживают пациентов в Динской ЦРБ?

Понесут ли какое-либо дисциплинарное взыскание врач и медсестры после случившегося?

Почему пациента выписали с «обширной гнойной раной»?

Обязаны ли пациенты «нести диски» для КТ?

Почему в Динской ЦРБ нет дисков для КТ?

Почему описание и снимки пациент не получил?

Ответ получен следующий:

«Медицинская помощь в травматологическом отделении ЦРБ оказывается в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи по профилю “травматология”.

Врач-травматолог, о котором шла речь, дисциплинарных взысканий не имеет. В ЦРБ ежемесячно осуществляется контроль качества оказания медицинской помощи. При вневедомственных проверках страховых компаний к травматологическому отделению ЦРБ не применялись санкции, связанные с нарушением качества оказания медицинской помощи.

Пациент, указанный в письме редакции, был полностью обследован в установленные сроки и в соответствии с установленным диагнозом, выписан в удовлетворительном состоянии. В выписном эпикризе, выданном при выписке, указаны все результаты обследования. Информация о проведенных исследованиях предоставляется в цифровом формате в отделении. В случае желания пациента иметь дубликат исследования запись может быть дублирована на предоставленном пациентом диске», – прокомментировала администрация Динской ЦРБ.

Примечание

Ответ на запрос получен во время карантина по Почте России, когда сотрудники редакции уже перешли на удаленный режим работы. В связи с этим информация публикуется позднее.