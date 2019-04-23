Семья Сашеньки Печенова просит помощи на реабилитацию

Семья Сашеньки Печенова просит помощи на реабилитацию

Семья Сашеньки Печенова просит помощи на реабилитацию

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2 часа назад БлаготворительностьГазета РВСДинской районПомощь детям

Сашеньке 1 год и 3 месяца. Светловолосый мальчуган — третий ребенок в семье Печеновых. С первых месяцев жизни ему поставлен диагноз ДЦП (спастический тетрапарез).

Мама Кристина верит, что у ее сына есть все шансы на жизнь без инвалидности и ведет борьбу с болезнью.

Реабилитации, занятия — все это стоит денег. Динчане уже помогали Сашеньке собрать средства для поездки в Санкт-Петербург. В новогоднюю акцию «РВС» малыш получил подарки от наших читателей.

Сейчас семья собирает средства на летнюю реабилитацию в Уфе. Нужно собрать 343 тысячи. Сейчас в копилке Сашеньки 6200.

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Мама Кристина ведет подробный отчет о поступлении средств и расходах на занятия на своей страничке в Инстаграме. Там же она рассказывает о достижениях сына. У Саши разжались кулачки, он пытается брать игрушки, лучше держит голову — это уже победа.

- ДЦП — это долгий путь, - рассказывает Кистина. - Мы очень стараемся, мы хотим дать ребенку будущее. Все процедуры требую денег, все очень дорого. Для нас, семьи в которой растут еще двое детей, это неподъемные суммы. Я очень благодарна всем, кто нам помогает. Вы даете шанс Саше на выздоровление.

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Кто может оказать посильную помощь семье, средства можно перевести на карту Сбербанка 676280309024273453. Номер телефона Кристины Печеновой 8(900)235-77-39




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