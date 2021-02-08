Серебро на первенстве по спортивной акробатике у динчан
Спортсмены отделения спортивной акробатики МБУДО "ДЮСШ №1" поучаствовали в первенстве и чемпионате ЮФО, который проходил со 2 по 5 февраля 2021 г. в Краснодаре.
В соревнованиях приняли участие 480 спортсменов со всего Южного федерального округа. Динской район представляли 8 спортсменов.
Мужская пара
- Андрей Иконников
- Денис Андревцев
Женская пара
- Алена Переседова
- Софья Войтихова
Смешанная пара
- АнгелинаКрупник
- Арсений Подкорытов
Смешанная пара
- Кристина Волошина
- Егор Кравченко
Все спортсмены были очень сильные, уровень соревнований – высокий.
Вперед удалось вырваться Кристине Волошиной и Егору Кравченко и завоевать серебро на первенстве ЮФО по программе мастера спорта.
Тренирует ребят А. С. Дух.
Также ребята хорошо выступили на чемпионате ЮФО, прошли отбор и теперь будут готовиться к чемпионату России, который пройдет в мае в Московской области.
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