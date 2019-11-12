Сережа, Аня и Костя Морозовы верят в новогоднее чудо

В этот раз участниками традиционной новогодней акции «РВС» стали сразу трое деток. Зовут их Сергей, Анна и Константин Морозовы.

Самому старшему ребенку, Сергею, 11 лет. У него бронхиальная астма, средне-тяжелая степень, частично контролируемая. Когда мальчик пошел в первый класс, никаких проблем со здоровьем у него не было. Во втором начал часто болеть: бронхит, ОРВИ и аллергия. Постоянно стал принимать антибиотики, реже ходить в школу. Появились приступы, одышка, начал задыхаться по ночам. После обследования в Краснодаре установили диагноз. С тех пор Сережа постоянно на таблетках. Кроме этого, он аллергик, остро реагирует на пыль и цветение. С чем это связано, врачи точно не говорят, но ссылаются на частые заболевания, после которых пошло осложнение.

«Каждый год мы проходим обследование у кардиолога. В этом у нас оказалась плохая кардиограмма. В связи с нашим заболеванием попутно выявили и миокардиодистрофию. На сердце осложнение пошло», — рассказала мама Катя.

Она дополнила, что полностью от диагноза уже не избавиться, можно все это только контролировать.