Сережа, Аня и Костя Морозовы верят в новогоднее чудо
В этот раз участниками традиционной новогодней акции «РВС» стали сразу трое деток. Зовут их Сергей, Анна и Константин Морозовы.
Самому старшему ребенку, Сергею, 11 лет. У него бронхиальная астма, средне-тяжелая степень, частично контролируемая. Когда мальчик пошел в первый класс, никаких проблем со здоровьем у него не было. Во втором начал часто болеть: бронхит, ОРВИ и аллергия. Постоянно стал принимать антибиотики, реже ходить в школу. Появились приступы, одышка, начал задыхаться по ночам. После обследования в Краснодаре установили диагноз. С тех пор Сережа постоянно на таблетках. Кроме этого, он аллергик, остро реагирует на пыль и цветение. С чем это связано, врачи точно не говорят, но ссылаются на частые заболевания, после которых пошло осложнение.
«Каждый год мы проходим обследование у кардиолога. В этом у нас оказалась плохая кардиограмма. В связи с нашим заболеванием попутно выявили и миокардиодистрофию. На сердце осложнение пошло», — рассказала мама Катя.
Она дополнила, что полностью от диагноза уже не избавиться, можно все это только контролировать.
Мы два раза в год лежим планово в стационаре. Еще ежегодно он ездит на санитарно-курортное лечение. После него самочувствие намного лучше. Самые сложные периоды —осень, когда всюду амброзия, и весна, когда начинается цветение. Но мы уже научены, знаем, что надо поставить, какие лекарства дать.
Сережа, по ее словам, работящий и трудолюбивый, всегда помогает родителям по хозяйству: кормит курочек, наливает воду коровам. Всегда интересуется, нужна ли помощь. Нянчится с младшим братиком.
В школе у него дружный класс, со всеми ребятами ладит. Как и многие мальчишки, любит подвижные игры на улице.
Его младшей сестре Анне 7 лет. У нее левосторонняя тугоухость, 4 степень, на 70 процентов левым ухом она не слышит. Мама девочки рассказала, что выяснилось это далеко не сразу. В роддоме после проверки слуха новорожденной Ани был неопределенный результат. Проверить повторно не удалось из-за того, что на следующий день врач ушла на больничный. Родители не придали значения тому, что у девочки могут быть проблемы со слухом, так как дочь реагировала на игрушки и голоса. В 3 месяца девочке поставили диагноз: задержка моторного развития. Она плохо держала голову, у нее были слабые мышцы, мама и папа регулярно возили ее на курс массажа. Диагноз сняли только в 3 года, после того как невролог дал направление к логопеду, психологу и сурдологу, чтобы выяснить, почему Аня плохо разговаривает. Сурдолог и поставила раннее обозначенный диагноз: левосторонняя тугоухость. От этого у девочки имеется инвалидность по речи. Сейчас она ходит в логопедический сад, где регулярно занимается. Родители надеются, что на следующий год дочь пойдет в школу в обычный класс, но будет обучаться по облегченной программе.
Что касается причин заболевания, то, по словам матери, скорее всего, это произошло из-за кислородного голодания. После отхождения вод роды длились 14 часов.
Аня — девочка активная, в садике лучше дружит с мальчиками. По характеру бойкая, как сказала Екатерина, не пропадет, добьется чего хочет. Аккуратная и ответственная.
Если в саду сказали выучить стихотворение или сделать поделку, Аня сразу берется за это.
От Деда Мороза и Снегурочки Сережа и Аня хотели бы получить смартфоны, чтобы быть на связи с родителями, когда будут находиться в школе.
У ребят есть младший братик. Зовут Константин, в декабре ему исполнится годик. Когда Костя родился, правая ножка у него была сильно завернута внутрь. Врачи сказали, что это врожденная косолапость, и сказали сразу же начинать над этим работать. Ортопед в Динской ЦРБ предложил два способа: операция или поэтапное гипсование, выравнивание стопы и ношение специализированной обуви. Родители выбрали второе, так как при операции мальчику необходимо делать наркоз и есть большая вероятность, что после нее он будет хромать. Вся ножка у Кости была в гипсе, когда ему не было и месяца. И таких этапов было 5. Сейчас он носит ортопедическое приспособление — брейсы. Сначала ему необходимо было находиться в нем круглые сутки и снимать на час, чтобы переодеть и покупать. Это длилось 3 месяца. Потом с каждым месяцем прибавлялся еще час.
В течение трех месяцев нам можно было снимать на час, потом 4 месяца прошло, снимать стали на два, сейчас мы снимаем в час дня и в девять вечера опять надеваем
В брейсах мальчик ползает, переворачивается и даже пытается вставать. Носить ему их необходимо до 2 лет. По словам Екатерины, врачи сказали, что с такой патологией рождаются только 5 % из всех новорожденных. Но она не мешает ему развиваться, для своего возраста он умеет все.
Когда журналист «РВС» общалась с мамой Константина, он сидел у нее на руках и постоянно стучал ручками о стол. Как выяснилось позже, это его любимое занятие. Поэтому на Новый год от Деда Мороза и Снегурочки Костя хотел бы получить игрушку — барабан.
Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Сергея, Анны или Константина, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-900-255-22-22.
В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.
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