Сережа мечтает о железной дороге и машинке на Новый год

Новым участником новогодней акции от «РВС» стал 10-летний Сережа Гаврилко из станицы Динской.

С 3-х лет родные начали замечать, что с малышом что-то не то. Об этом говорила и логопед из детского сада. Но врачи утверждали, что с ребенком все в порядке. До первого класса так и продолжались хождения по медучреждениям, где никто не устанавливал диагноз. Затем он был определен — ночная эпилепсия, которая стирает память за день, и, как следствие, умственная отсталость. В свои 10 лет мальчик развит примерно на 3-4 года из-за болезни.

Сережа просыпается и заново учится тому, что делал вчера. «Сегодня что-то выучили, а завтра проснулся — как чистый лист. Каждый день словно день сурка», - рассказывают родные.

К счастью, сейчас нашли причину и устраняют ее медикаментозно, чтобы память за день не стиралась. Лечение очень длительное — минимум 7 лет. Примерно к 20 годам мальчик достигнет по развитию возраста подростка.

Ребенок учится в 4 школе на домашнем обучении.

«Больше всего я люблю учебу. Особенно мне нравится математика. Также хожу на рукоделие. Там мы делаем конфеты, цветочки, фрукты из цветной бумаги. Мне нравится рисовать и разукрашивать», - рассказывает Сережа. Но пока что с рисованием у него не ладится, но он очень старается.

Кроме того, мальчик ходит на борьбу. Очень хотелось ему пойти и на плавание, но туда его не взяли.

Как отмечают родные, ребенок очень активный, общительный, смелый, не стеснительный. С удовольствием берется за любое задание. Безмерно любит своих животных — хомяка и черепаху.

Главное увлечение Сережи — поезда и все, что с ними связано. Любовь к ним пришла из мультфильмов. Но пока что он еще не ездил этим транспортом. Мальчик очень хочет побывать внутри вагонов и локомотива, чтобы узнать, как же там все устроено.

Именно поэтому Сережа от Дедушки Мороза мечтает получить в подарок железную дорогу. «А еще там должен быть локомотив и вагоны», - добавляет ребенок.

Еще у него никогда не было машинки на пульте управления.





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В конце декабря "РВС" с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.