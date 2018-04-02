Сереже Селиверстову предстоит долгое лечение и 5 лет реабилитации

Практически год Сережа Селиверстов проведет в стенах больницы. Об этом сегодня, 2 апреля, рассказала бабушка мальчика Валентина. Напомним, 22 февраля на уроке в школе мальчику стало плохо, 23 февраля его госпитализировали, в результате анализов семья и узнала о нешуточном диагнозе Сережи - остром лейкозе.

Сейчас он до сих пор проходит лечение в Краснодарской детской краевой больнице. 4 апреля у юного пациента возьмут пункцию, 6 апреля мальчика выпишут домой на 10 дней.

«Ему предстоит 6 госпитализаций по 36 дней. Последние анализы показали положительную динамику, химиотерапию Сережа перенес хорошо. Весь месяц, который мы были в больнице, он находился под капельницами. В следующем году лечение будет продолжено, но, скорее всего, периодичность госпитализаций будет сокращена», – рассказывает бабушка.

Сейчас Сереже необходимо сбалансированное питание с преобладанием мяса. Папе мальчика Максиму пришлось устроиться на работу в ночную смену, чтобы ежедневно приезжать к сыну в больницу в дневные часы и привозить все необходимое.

Родные мальчика рассказали, что в течение двух лет Сережа будет проходить бесплатное интенсивное лечение, но после этого его ждет 5 лет реабилитации, на которую понадобятся деньги.