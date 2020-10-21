Сереженьке нужно более 2 млн долларов на спасительный укол

В семьей Сергеевых из Барнаула маленький Сережа очень долгожданный ребенок. Сразу после свадьбы Артем и Татьяна начали планировать появление первенца, но беременность не наступала. Врачи уверяли пару, что у них все получится, главное не отчаиваться, и вскоре тест показал заветные две полоски. Молодые супруги были безмерно счастливы и готовились стать родителями.

Родился Сереженька здоровым малышом, развивался нормально. Но в 4 месяца ему пришлось пережить сложную операцию по устранению парапроктита. В 5 месяцев родные заметили - ребенок слабеет, он больше не переворачивается на живот, хотя до операции прекрасно это делал. По началу списали все на наркоз, думали это он так повлиял на неокрепший организм, но ни массажи, ни уколы не давали результатов.

В 8 месяцев Сережу обследовали, у генетиков взяли анализ на СМА (Спинальная мышечная атрофия).

“Но мы себя успокаивали, что у нас этого не может быть, ведь в роду ни у кого ничего такого не было. Прошел месяц, мы упорно занимались ЛФК, делали массажи, ждали, когда уже наш Сережа наконец начнет ползать и самостоятельно сидеть, но ничего не происходило. Мы начали искать наши анализы, ведь из-за пандемии больницы не работают на плановые приемы, начали звонить в Диагностический центр Алтайского края с просьбой хоть как-то нам помочь найти результаты. Нашли. По телефону мне сказали – «Да, у вас подтвердилась СМА». Земля ушла из-под ног. Анализ скинули по почте”, - рассказывает Татьяна.

Она признается, о болезни они немного знали, но не готовы были услышать, что это произошло с их сыном. Сейчас малышу 1 год 3 месяца, семья ведет сбор на препарат “Золгенсма”, которое способно остановить болезнь.

Стоимость его более 2 миллионов долларов. На данный момент удалось собрать немногим более 6 миллионов рублей, это около 4% от необходимой суммы.

“Мы до сих пор пребываем в шоке от такой стоимости, ведь на кону жизнь! Жизнь человечка, который совсем недавно родился, и уже столкнулся с такими испытаниями. У нас нет таких денег, поэтому просим помощи у всех неравнодушных. Понимаем, что цена космическая, но это шанс для ребенка жить полноценной жизнью. Препарат нужно ввести до 2-х лет, но чем раньше будет начато лечение, тем больше шансов на восстановление”, - подытожила мама малыша.

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