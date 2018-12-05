Сергей Кириченко: "Прокурор 24 часа на связи"
Как уже писала «РВС», с 26 ноября 2018 года новым прокурором Динского района стал Сергей Кириченко. Наш журналист встретилась с ним, чтобы побольше узнать о новоиспеченном руководителем и его планах на ближайшее будущее.
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Какое первое впечатление о нашем районе у Вас сложилось? Какие первоочередные задачи ставите перед собой?
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Конечно, мне нужно определенное время, чтобы понять и оценить работу всех органов власти. В будущем сложится определенное видение ситуации и появятся новые предложения.
Район очень динамичный, развивающийся, находится рядом со столицей Кубани, что одновременно и хорошо, и плохо.
Будем вникать в детали, разбираться и решать те вопросы, которые возникнут перед прокуратурой района.
Все то, что входит в нашу компетенцию, начнем решать. На это я нацеливаю свой коллектив.
Вот, например, вчера (3 декабря) приезжал прокурор края. Он пообщался с руководителями, коллективом, поставил задачи на следующий год, которые мы будем реализовывать в том составе, который есть сейчас в прокуратуре.
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Как относится ваша семья к работе? Ведь это — ненормированный рабочий день, экстренные ситуации, которые могут случиться в любое время...
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Моя семья меня поддерживает и понимает. Уже более 18 лет я работаю в прокуратуре — за это время они привыкли и знают, что могу уехать в любое время. Их поддержка и понимание очень важны и ценны для меня.
А по поводу ненормированности - я думаю, у каждого прокурора телефон включен 24 часа в сутки. Постоянно на связи с руководителями. Особенно масса вопросов возникает в осенне-зимний период — связаны они с коммунальной темой, оплатой за эти услуги. Всегда есть дежурный помощник прокурора, который примет обращение. В тесном контакте мы с ситуационным центром — мониторим каждый день обстановку, получаем сводки о происшествиях и преступлениях. Каждый день анализируем информацию, которая к нам стекается и принимаем меры реагирования.
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Как отвлекаетесь от работы? Какое у вас есть хобби?
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Сейчас очень напряженный график — времени особо ни на что не остается. В целом же очень люблю рыбалку. Но выдается поехать туда крайне редко. Стараюсь свободное время уделить семье — я их, к сожалению, очень мало вижу. Всю неделю строим планы, а на выходных их реализовываем.
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Работа в прокуратуре часто подразумевает смену места выполнения обязанностей. Сложно ли привыкать к новой обстановке и коллективам?
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Конечно, требуется время, чтобы освоиться. На Кубани коллективы в прокуратуре, зачастую, относительно небольшие — 10-15 человек. Привыкаешь к сотрудникам. Когда переводишься, то приходится проходить все это заново. Когда вникаешь в работу, все это проходит и становится на круги своя. Каждый район специфичный по-своему — требуется понять его особенности. Я сам родился и вырос на Кубани, поэтому проблемы местного населения для меня близки и есть их понимание. В рамках своих полномочий буду решать их.
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С какими вопросами чаще всего обращаются граждане?
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В связи с началом отопительного сезона вопросы есть по коммунальным платежам, взаимоотношениям с ресурсоснабжающими организациями, которые предоставляют услуги (энергоснабжение, газообеспечение). Также поступают обращения, которые связанные с принятыми решениями органов внутренних дел — когда заявитель не согласен с ними.
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Какие планы на ближайшее будущее?
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Так как уже декабрь — изначально проведем анализ всего года — что мы наработали, какие были проблемы. Безусловно, запланируем мероприятия на 2019 уже из анализа обращений граждан, тех материалов, которые нарабатывались в прокуратуре. И будем их реализовывать. Они составляются из текущих потребностей и проблем района.
Определенные задачи ставит прокуратура края, Генеральная прокуратура. Их, конечно, тоже выполним.
Хочу также отметить, что работа прокуратуры всегда является открытой для населения. Все обращения граждан, которые поступают как при личном общении, так и через электронную приемную, регулярно рассматриваются и на них реагируют.
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