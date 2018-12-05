Как уже писала «РВС», с 26 ноября 2018 года новым прокурором Динского района стал Сергей Кириченко. Наш журналист встретилась с ним, чтобы побольше узнать о новоиспеченном руководителем и его планах на ближайшее будущее.

Какое первое впечатление о нашем районе у Вас сложилось? Какие первоочередные задачи ставите перед собой?

Конечно, мне нужно определенное время, чтобы понять и оценить работу всех органов власти. В будущем сложится определенное видение ситуации и появятся новые предложения. Район очень динамичный, развивающийся, находится рядом со столицей Кубани, что одновременно и хорошо, и плохо. Будем вникать в детали, разбираться и решать те вопросы, которые возникнут перед прокуратурой района. Все то, что входит в нашу компетенцию, начнем решать. На это я нацеливаю свой коллектив. Вот, например, вчера (3 декабря) приезжал прокурор края. Он пообщался с руководителями, коллективом, поставил задачи на следующий год, которые мы будем реализовывать в том составе, который есть сейчас в прокуратуре.

Как относится ваша семья к работе? Ведь это — ненормированный рабочий день, экстренные ситуации, которые могут случиться в любое время...

Моя семья меня поддерживает и понимает. Уже более 18 лет я работаю в прокуратуре — за это время они привыкли и знают, что могу уехать в любое время. Их поддержка и понимание очень важны и ценны для меня. А по поводу ненормированности - я думаю, у каждого прокурора телефон включен 24 часа в сутки. Постоянно на связи с руководителями. Особенно масса вопросов возникает в осенне-зимний период — связаны они с коммунальной темой, оплатой за эти услуги. Всегда есть дежурный помощник прокурора, который примет обращение. В тесном контакте мы с ситуационным центром — мониторим каждый день обстановку, получаем сводки о происшествиях и преступлениях. Каждый день анализируем информацию, которая к нам стекается и принимаем меры реагирования.

Как отвлекаетесь от работы? Какое у вас есть хобби?

Сейчас очень напряженный график — времени особо ни на что не остается. В целом же очень люблю рыбалку. Но выдается поехать туда крайне редко. Стараюсь свободное время уделить семье — я их, к сожалению, очень мало вижу. Всю неделю строим планы, а на выходных их реализовываем.

Работа в прокуратуре часто подразумевает смену места выполнения обязанностей. Сложно ли привыкать к новой обстановке и коллективам?

Конечно, требуется время, чтобы освоиться. На Кубани коллективы в прокуратуре, зачастую, относительно небольшие — 10-15 человек. Привыкаешь к сотрудникам. Когда переводишься, то приходится проходить все это заново. Когда вникаешь в работу, все это проходит и становится на круги своя. Каждый район специфичный по-своему — требуется понять его особенности. Я сам родился и вырос на Кубани, поэтому проблемы местного населения для меня близки и есть их понимание. В рамках своих полномочий буду решать их.

С какими вопросами чаще всего обращаются граждане?

В связи с началом отопительного сезона вопросы есть по коммунальным платежам, взаимоотношениям с ресурсоснабжающими организациями, которые предоставляют услуги (энергоснабжение, газообеспечение). Также поступают обращения, которые связанные с принятыми решениями органов внутренних дел — когда заявитель не согласен с ними.

Какие планы на ближайшее будущее?