Серийного угонщика авто из Динского района задержали

В Краснодаре в полицию обратился местный житель – у него на улице Дзержинского угнали автомобиль ВАЗ-2106. Правоохранители составили ориентировку, и вскоре сотрудники ДПС задержали эту машину на улице Российской. В ней находились 23-летний житель Динского района и 22-летний уроженец Карачаево-Черкесской Республики. Госзнаки к тому времени уже заменили.

Позже один из молодых людей рассказал, что проник в чужое авто, взломав замок боковой двери, после этого заменил госзнаки и уехал. Выяснилось, что он причастен и к угону транспортного средства на улице Героя Владислава Посадского, девяти краж отечественных автомобилей и трех хищений музыкального оборудования и строительных инструментов из машин.

В некоторых случаях злоумышленник привлекал своего приятеля, они вместе перевозили автомобили в пункты приема металла, которые находятся на Ростовском шоссе и в Динском районе.

Сумма ущерба от их действий – более 200 тысяч рублей. Полицейские изъяли два транспортных средства и вернули их законным владельцам.

В управлении МВД России по городу Краснодару отметили, что житель Кубани причастен еще к 35 фактам краж музыкального оборудования из машин и двум угонам. Их он совершал последние несколько лет в Краснодаре и на территории Динского района. Тогда подозреваемого посадили под домашний арест, но он скрылся от правоохранителей.

Сейчас же расследуются два уголовных дела по ч. 2. ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Двоих молодых людей заключили под стражу.