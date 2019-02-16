«Серпантин» привез награды из Ростова-на-Дону

3 февраля 2019 года в Ростове-на-Дону цирковой коллектив «Серпантин» из поселка Украинского принял участие в международном конкурсе циркового искусства "Цирковая фиеста".

Дети вернулись домой с наградами. Анна Капиченко, Елизавета Нор и Варвара Федорова стали лауреатами первой степени, Дарина Бондарева и Арина Настусенко - лауреатами второй степени.

В жюри были настоящие профессионалы циркового искусства. Александр Миронов - цирк «Дю Солей», Александр Майоренко - цирк города Москвы, Анна Ильина - цирк "Чемпион" Китай. Получить из рук мэтров циркового искусства столь высокие награды было очень волнительно и почетно. Девочкам так жевручили сертификат на участие в конкурсе-фестивале "Хрустальное сердце мира", который будет проходить в Сочи с 30 мая по 5 июня.