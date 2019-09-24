Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

  18
25 минут назад

С начала 2019 года  на территории Динского района зарегистрировано 405 пожаров.  За аналогичный период прошлого года -  85 пожаров. Рост колоссальный, на  320 случаев больше. При  пожарах получили травмы  6 человек (в прошлом году 12), погибло 4 человека (в прошлом году также  4 человека).

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России призывает жителей Динского района соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать выжигание сухой растительности, мусора и камыша на своих земельных участках и прилегающей территории. За данные деяния предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность!

Помните, любая неосторожность при обращении с огнем может стать причиной неповторимой трагедии!

 В случае пожара звоните по телефону 101, 112.

Комментарии