Серьезный рост числа пожаров в Динском районе

С начала 2019 года на территории Динского района зарегистрировано 405 пожаров. За аналогичный период прошлого года - 85 пожаров. Рост колоссальный, на 320 случаев больше. При пожарах получили травмы 6 человек (в прошлом году 12), погибло 4 человека (в прошлом году также 4 человека).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Динского района УНД и ПР Главного управления МЧС России призывает жителей Динского района соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать выжигание сухой растительности, мусора и камыша на своих земельных участках и прилегающей территории. За данные деяния предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность!

Помните, любая неосторожность при обращении с огнем может стать причиной неповторимой трагедии!

В случае пожара звоните по телефону 101, 112.