Серьезное ДТП — водитель сбил ребенка

2 июня 2018 года в хуторе Карла Маркса водитель-женщина на автомобиле Volkswagen, двигаясь со стороны трассы М4 «Дон» в сторону станицы Новотитаровской, не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на неожиданно выскочившего на проезжую часть 13-летнего ребенка. В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Динскую ЦРБ, а оттуда — в Краевую больницу. Сейчас состояние ребенка стабильное.