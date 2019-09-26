Сессия депутатов: детский сад подорожает, итоги первого полугодия

25 сентября 2019 года состоялась 64 сессия районного совета депутатов. В ней приняли участие первый заместитель главы Динского района Юрий Клесов, прокурор Динского района Сергей Кириченко, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Динского района Людмила Ивницкая, представители администрации района и общественности.

Чиновники отчитались о результатах исполнения бюджета за первое полугодие.

В районный бюджет поступило доходов всего на 1265,6 млн. рублей, что составляет 41,5% к годовому бюджетному назначению (3051,7 млн. рублей по состоянию на 01.07.2019 г.) и на 13,7 млн. рублей превышает соответствующий уровень 2018 года (1251,9 млн. рублей).

Что касается долга, то по состоянию на 1 июля этого года общий объем муниципального долга района не изменился по сравнению с началом года и составил 238,1 млн. рублей, но при этом в составе долга отсутствует задолженность по банковским кредитам.

Также сотрудники администрации резюмировали, что в сравнении с 1 кварталом текущего года наблюдается ускорение темпов роста промышленности (112,3% против 112,2%), фонда оплаты труда (106,7% против 106,5%), номинальной заработной платы (104,7% против 103,2%), реальной заработной платы (99,5% против 98,3%), снижение уровня регистрируемой безработицы (0,6% против 0,7%), замедление темпа снижения по вводу жилья (52,9% против 34,0%).

Начальник управления сельского хозяйства Сергей Коробченко отчитался о результатах урожая за первое полугодие.

Кроме того, депутаты поддержали продажу на аукционе двух зданий и земельных участков в селе Красносельском и станице Динской.

Также изменили размер родительской платы за детский сад. С 1 января 2019 года размер платы за присмотр и уход за детьми составляет 70,0 рублей за 1 день пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

«Учитывая напряженное финансовое состояние районного бюджета, в целях стабилизации роста расходов на питание, вносится предложение по установлению с 1 сентября 2019 года размера родительской платы в сумме 77,0 рублей в день (1617 руб. в мес.). В месяц увеличение родительской платы на одного ребенка (из расчета посещения 21 день) составит 147 рублей», - резюмировали специалисты отдела образования.

Депутаты поддержали данное предложение.

Кроме того, на сессии были внесены изменения в правила землепользования и застройки Первореченского, Васюринского, Динского, Красносельского, Мичуринского, Нововеличковского и Пластуновского сельского поселений.