Сессия депутатов: новое назначение, вопросы застройки и не только

26 июня 2019 года состоялась 61 сессия Совета муниципального образования Динской район.

Среди основных вопросов рассмотрели эффективность деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как сообщил заместитель главы Динского района Владимир Зыба, на 1 июня 2019 года на учете состоят 23 несовершеннолетних, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы, и 20 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 48 детей.

За 5 месяцев 2019 года сняты с учета 7 несовершеннолетних, из них 5 по исправлению, а также 3 семьи, из них по исправлению 2. Наблюдается уменьшение количества снятых с учета комиссии по исправлению по аналогии с 2018-м.

После выступления докладчика прокурор района сделал замечание, что важно не только наказывать за проступки подрастающее поколение, но и создавать условия, при которых дети будут заняты полезным делом, например, работать в свободное время. Также необходимо правильно организовать их досуг.

Также депутаты поддержали передачу ВОПа в хуторе Карла Маркса из собственности района в край на безвозмездной основе, так как центральная районная больница уже находится в данном ведомстве.

Кроме того, утвердили тарифы на дополнительные образовательные услуги в детских школах искусств.

Депутаты также поддержали внесение изменений в правила землепользования и застройки Динского, Южно-Кубанского и Старомышастовского сельских поселений.

Начальник управления образования Марина Ежкова отчиталась о выполнении работ по благоустройству территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, и о расходовании средств «депутатского фонда» на проведение ремонтных работ.

Так, в школе № 1 и детском саду № 66 отремонтировали пожарную сигнализацию, в школах № 30, № 31 выполнили кровельные работы.

В школе № 38 и детском саду № 14 починили электроснабжение.

В детском саду № 29 решили вопрос с отоплением.

Ближе к завершению сессии депутаты проголосовали за назначение нового заместителя главы Динского района. Им стал атаман Владимир Колбасин. Его направление – вопросы казачества и допризывная молодежь.

Депутаты также поддержали передачу пожарной машины из собственности района в Пластуновское сельское поселение.