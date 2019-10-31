Сессия депутатов района: отдых детей, земельный контроль, приватизация

30 октября 2019 года в районной администрации прошла 65 сессия Совета депутатов Динского района.

На заседании рассмотрели и утвердили предложенные администрацией района изменения в бюджет 2019 года. За счет перераспределения средств изменилось финансирование муниципальных программ и непрограммных направлений.

Глава района Евгений Пергун отметил: «Вместе с депутатами мы увеличили наиболее значимые в социальном плане расходы – на корректировку проекта строительства детского сада на 200 мест в станице Новотитаровской, на проектирование спортзала в школе №21 села Красносельского, на дотацию Динскому сельскому поселению с целью дальнейшего благоустройства Комсомольского парка в части ограждения территории, установки звукового оборудования и камер видеонаблюдения, а также профинансировали охрану образовательных учреждений сотрудниками ЧОПов».

Начальник управления по вопросам семьи и детства Анна Зеленева выступила с отчетом об организации отдыха и оздоровления детей за прошлое лето.

В Динском районе 31031 ребенок, из них школьников, подлежащих оздоровлению — 16589.

«На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей по муниципальной программе «Дети Кубани» в 2019 году выделено 8559,8 тысяч рублей, что на 760,2 тыс. рублей больше чем в 2018 году.

Из них: средства краевого бюджета 3390,6 тыс. рублей (больше на 686,6 тыс.рублей, в 2018 году- 2704,0 тыс.рублей), средства местного бюджета – 5169,2 тысяч рублей (больше на 73,6 тыс. рублей, в 2018 - 5095,6 тыс. рублей)», - рассказала Анна Зеленева.

Общее число оздоровленных на 20 октября 2019 года затратными видами отдыха– 6399 несовершеннолетних, что на 1222 человек больше чем в 2018 году (2018 год оздоровлено 5177 детей), из них:

- в загородных лагерях – 778 человек, в том числе 100 человек в муниципальной тематической смене,

- в санаторных организациях – 306 человек,

- в профильных лагерях и лагерях труда и отдыха дневного пребывания на базах общеобразовательных учреждений – 3070 человек,

в многодневных походах и экспедициях – 2245 человек. Что касается трудоустройства школьников, то за 2019 год по направлению службы занятости работу нашли 567 подростков и в период осенних каникул планируется трудоустроить еще 33 несовершеннолетних.

Начальник управления имущественных отношений Юлия Алишина отчиталась о работе своего ведомства. Она рассказала, что с начала года в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории района проведено 779 осмотров и проверок, из них:

- 126 внеплановых проверок в отношении физических лиц (из них, составлено 29 актов о невозможности проведения проверки).

- 38 комиссионных осмотра земельных участков по обращения граждан.

- 116 осмотров земельных участков по обращениям граждан.

- 89 осмотров по поручению Департамента имущественных отношений и Департамента архитектуры и градостроительной деятельности Краснодарского края.

- 67 осмотров по запросу прокуратуры.

- 27 осмотров по запросу ГКУ «Кубаньземконтроль».

- 142 осмотра земельных участков при формировании земельных участков.

- 14 осмотров земельных участков по договорам аренды (работа только начата).

- 5 мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (189 земельных участков).

По итогам проведенных 97 проверок выявлено 88 признаков нарушений:

- 38 самозахватов;

- 3 нецелевых использования;

- 19 признаков нарушения правил землепользования и застройки;

- 28 признаков нарушений, в рамках правил благоустройства территорий сельских поселений.

При проведении 9 проверок, нарушения отсутствуют.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну района (за исключением земельных участков) по состоянию на 11.10.2019 составили 1556,5 тыс. руб. На 2019 год планировались поступления по данному виду доходов в сумме 350,0 тыс. руб.

Приняли решение в следующем году приватизировать муниципальное имущество с помощью аукциона, а именно, нежилое здание — художественную мастерскую в станице Динской по улице Ульянова, общей площадью 156,7 кв. м.

Кроме того, депутаты также поддержали внесение изменений в генплан Новотитаровского сельского поселения.