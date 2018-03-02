Сессия: строительство детских садов, участки многодетным и не только
28 февраля состоялась очередная 38 сессия Совета МО Динской район. Депутаты обсудили вопросы строительства детсадов, выдачу земельных участков многодетным и не только.
На повестке дня было несколько вопросов: об энергосбережении и повышении энергетической эффективности образовательных учреждений, об изменениях в решении о бюджете, о предоставлении участков многодетным и другие.
Вопрос энергосбережения
По первому вопросу выступил начальник Управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район Максим Чередниченко.
Он рассказал, что на данный момент основная цель состоит в решении проблемы повышения энергетической эффективности учреждений образования района, эффективном использовании энергетических ресурсов. Для этого необходимо снизить финансовую нагрузку на районный бюджет, обеспечить рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.
По озвученным из доклада данным, с 2013 по 2018 год котельные школы № 9 хутора Карла Маркса, детского сада № 32 станицы Воронцовской, школ № 14 и № 10 в станице Васюринской, школы № 28 в селе Первореченском, школы № 38 в Нововеличковской, которые эксплуатировались ранее на твердом (жидком) топливе, полностью реконструированы, переведены на газовое топливо и эксплуатируются в полном объеме. Экономия от этого перехода ощутимая. Так, например, на выработке тепловой энергии по СОШ № 38 в 2017 году удалось сэкономить 2 миллиона 268 тысяч рублей.
Максим Чередниченко сделал акцент на том, что для обеспечения эффективного использования бюджетных средств нужно выполнить работы по строительству новых газовых котельных в школе № 13, детском саду № 44, Доме детского творчества в Васюринской, детском саду
№ 40 в Старомышастовской.
Некоторые образовательные учреждения продолжают получать тепловую энергию от жидкотопливных котельных по достаточно высокому тарифу. «От них отапливаются только бюджетные учреждения. В связи с этим при строительстве новых газовых котельных мы уходим от тарифа, получив значительную экономию финансовых средств (пример – СОШ № 38). А теплоснабжающая организация, имеющая в настоящее время значительный убыток от жидкотопливной котельной, сможет ее закрыть», – пояснил докладчик.
В 2018 году запланировано: установка как минимум 6 средств коммерческого учета расхода энергоресурсов в учреждениях образования на сумму 800 тысяч руб., на строительство газовых котельных, в том числе пусконаладочные работы – 15 млн 765 тыс. 900 руб.: БОУ СОШ № 13 в ст. Васюринской, БОУ СОШ № 39 ст. Воронцовской, детский сад № 9 в ст. Нововеличковской. На разработку проектно-сметной документации строительства котельных – 1 млн 200 тыс. руб.: БОУ СОШ № 26; детский сад № 19 в пос. Украинском.
Что сделано в образовательных учреждениях?
Начальник Управления образования Динского района Марина Ежкова также добавила, что в течение последних пяти лет была проведена работа по установке и замене ламп на лампы энергосберегающего характера и люминесцентные. Также во всех учреждениях стены окрасили в более светлые тона, что ведет к энергосбережению.
«В 2017 году проводилась работа по замене кровель, систем отопления и водопроводов, утеплению теплотрасс, поверке и замене приборов учета. Приступили к работе по переводу котельных БОУ СОШ №№ 13, 39 и БДОУ № 9 на газовое топливо. Были проведены работы по проектированию котельных, увеличению мощности электроснабжения, расчету потребности в тепле и топливе, технологическому присоединению сетей», – отметила Марина Ежкова.
Строительство детских садов
Начальник финансового управления районной администрации Татьяна Гладкова рассказала о «передвижениях» средств в 2018 году по некоторым категориям. Так, для вхождения в государственную программу Краснодарского края социально-экономического и инвестиционного развития на условиях софинансирования для строительства двух детских садов району необходимо выделить 16 миллионов 57 тысяч рублей (229 393 000 - общая сметная стоимость строительства). Речь идет о строительстве детских садов в станице Васюринской на 80 мест и в Новотитаровской на 200.
«Эту сумму предлагается «сдвинуть» с так называемых зарезервированных средств по выполнению решения суда (у администрации есть два проигранных дела). На это предусматривалось 18 миллионов рублей, предлагается из них передвинуть 16 миллионов 57 тысяч рублей, чтобы войти в софинансирование», – отметила Татьяна Гладкова.
Председатель Совета Юрий Ильченко также подчеркнул, что при наличии проектов появляется возможность участвовать в программе софинансирования. На сегодня есть еще два свободных земельных участка, которые были зарезервированы под строительство детских садов, – в поселке Зарождение и Агрономе. По его словам, необходимо продумать возможности, чтобы в районе появились и эти проекты.
Участки многодетным
Еще один немаловажный вопрос, обсуждаемый на сессии, – «О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства». Из перечня было предложено исключить 11 земельных участков, которые уже предоставлены семьям, и включить в него 20 новых. Так, один участок находится в селе Первореченском, 3 – в Пластуновской и 16 – в селе Красносельском.
У помощника прокурора тут же появился вопрос о подведении коммуникаций к ним. Докладчик ответил, что это полномочия поселений.
Глава администрации Сергей Пономарев поддержал позицию прокуратуры.
Совершенно верно помощник прокурора поднял вопрос. Все участки, которые мы уже раздали, я объезжаю, все стоит по пояс в траве. Если у человека нет денег на приобретение участка, его предоставляет муниципалитет, то откуда появятся средства, например, на подведение, врезку газа, водоотведение? И на главу поселения тоже нельзя вешать этот вопрос. Соответственно, мы на уровне МО Динской район должны формировать земельный участок с программой подведения минимальных коммуникаций к нему. И чтобы это коммерчески компенсировалось, возможно 50 % предусматривать для детей-сирот, многодетных, 50 – под коммерцию. Например, 50 участков продали и на эти деньги подвели коммуникации хотя бы к краю участков.
Комментарии
Во-во!!! Потихонько начинается движуха с землёй. Кондратьевский коммерс приступает к продаже районной земельки))) вроде как под благое дело, как же, забота о многодетных и малоимущих. А в итоге, подразгребут то, что не успел "освоить" такой же "заботливый" предшественник. У них головёнки так запрограммированы!!!! Главное начать, процесс пойдёт и в урне поприбавится для "возвращения долгов" супругам.
А теперь, как говорится: Внимание, вопрос! Почему самые лучшие участки пытаются продать или передать в аренду под ИЖС и ЛПХ без проведения торгов? В газете "Трибуна" и на сайте администрации регулярно размещаются извещения "о предварительном согласовании предоставления земельного участка" и "о возможном предоставлении в собственность земельных участков, для индивидуального жилищного строительства". Процедура законная, но не логично получается. Если Вы хотите получить наибольший доход от продажи земли, то продавайте лучшее сразу с торгов. А земли находящиеся в не очень хороших местах предлагайте людям "по предварительному согласованию" (есть такая возможность в Земельном кодексе) или по приемлемой цене (тогда у людей будет возможность на сэкономленные средства подводить коммуникации). Ну или отдавайте эти лучшие участки многодетным. Там уже есть коммуникации и не надо на них тратить бюджетные деньги.
Вы не о том судачите, друг! Вы думаете об экономии районного бюджета и мысли Ваши правильные. Но, вот ребята в голубых костюмах обмозговывают совсем другие варианты. Им не нужна прозрачность сделки, наоборот, рыбка ловится лучше "в очень мутной воде". Им надо побольше промежуточных составляющих, среди которых можно увести "следы в воду". Пожелаем им удачи! Жиленко, надо отдать ему должное, умел и рыбки отведать и на перец к следователю не попасть. Если и попадал, умел с него виртуозно соскочить. У ребят в голубых костюмчиках такие финты могут не пройти, опыт не тот. Скинуть взятку в мусорку большого ума не надо. А как если скинешь, а в урне уже ждут. И не жена вовсе.
Ну дождались одного такого, толку-то? На свободе и в роли зама по ЖКХ. Похоже, "молодые кадры" тоже умеют... соскакивать.