Сессия: строительство детских садов, участки многодетным и не только

28 февраля состоялась очередная 38 сессия Совета МО Динской район. Депутаты обсудили вопросы строительства детсадов, выдачу земельных участков многодетным и не только.

На повестке дня было несколько вопросов: об энергосбережении и повышении энергетической эффективности образовательных учреждений, об изменениях в решении о бюджете, о предоставлении участков многодетным и другие.



Вопрос энергосбережения

По первому вопросу выступил начальник Управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район Максим Чередниченко.

Он рассказал, что на данный момент основная цель состоит в решении проблемы повышения энергетической эффективности учреждений образования района, эффективном использовании энергетических ресурсов. Для этого необходимо снизить финансовую нагрузку на районный бюджет, обеспечить рациональное потребление топливно-энергетических ресурсов.

По озвученным из доклада данным, с 2013 по 2018 год котельные школы № 9 хутора Карла Маркса, детского сада № 32 станицы Воронцовской, школ № 14 и № 10 в станице Васюринской, школы № 28 в селе Первореченском, школы № 38 в Нововеличковской, которые эксплуатировались ранее на твердом (жидком) топливе, полностью реконструированы, переведены на газовое топливо и эксплуатируются в полном объеме. Экономия от этого перехода ощутимая. Так, например, на выработке тепловой энергии по СОШ № 38 в 2017 году удалось сэкономить 2 миллиона 268 тысяч рублей.

Максим Чередниченко сделал акцент на том, что для обеспечения эффективного использования бюджетных средств нужно выполнить работы по строительству новых газовых котельных в школе № 13, детском саду № 44, Доме детского творчества в Васюринской, детском саду

№ 40 в Старомышастовской.

Некоторые образовательные учреждения продолжают получать тепловую энергию от жидкотопливных котельных по достаточно высокому тарифу. «От них отапливаются только бюджетные учреждения. В связи с этим при строительстве новых газовых котельных мы уходим от тарифа, получив значительную экономию финансовых средств (пример – СОШ № 38). А теплоснабжающая организация, имеющая в настоящее время значительный убыток от жидкотопливной котельной, сможет ее закрыть», – пояснил докладчик.

В 2018 году запланировано: установка как минимум 6 средств коммерческого учета расхода энергоресурсов в учреждениях образования на сумму 800 тысяч руб., на строительство газовых котельных, в том числе пусконаладочные работы – 15 млн 765 тыс. 900 руб.: БОУ СОШ № 13 в ст. Васюринской, БОУ СОШ № 39 ст. Воронцовской, детский сад № 9 в ст. Нововеличковской. На разработку проектно-сметной документации строительства котельных – 1 млн 200 тыс. руб.: БОУ СОШ № 26; детский сад № 19 в пос. Украинском.



Что сделано в образовательных учреждениях?



Начальник Управления образования Динского района Марина Ежкова также добавила, что в течение последних пяти лет была проведена работа по установке и замене ламп на лампы энергосберегающего характера и люминесцентные. Также во всех учреждениях стены окрасили в более светлые тона, что ведет к энергосбережению.

«В 2017 году проводилась работа по замене кровель, систем отопления и водопроводов, утеплению теплотрасс, поверке и замене приборов учета. Приступили к работе по переводу котельных БОУ СОШ №№ 13, 39 и БДОУ № 9 на газовое топливо. Были проведены работы по проектированию котельных, увеличению мощности электроснабжения, расчету потребности в тепле и топливе, технологическому присоединению сетей», – отметила Марина Ежкова.



Строительство детских садов



Начальник финансового управления районной администрации Татьяна Гладкова рассказала о «передвижениях» средств в 2018 году по некоторым категориям. Так, для вхождения в государственную программу Краснодарского края социально-экономического и инвестиционного развития на условиях софинансирования для строительства двух детских садов району необходимо выделить 16 миллионов 57 тысяч рублей (229 393 000 - общая сметная стоимость строительства). Речь идет о строительстве детских садов в станице Васюринской на 80 мест и в Новотитаровской на 200.

«Эту сумму предлагается «сдвинуть» с так называемых зарезервированных средств по выполнению решения суда (у администрации есть два проигранных дела). На это предусматривалось 18 миллионов рублей, предлагается из них передвинуть 16 миллионов 57 тысяч рублей, чтобы войти в софинансирование», – отметила Татьяна Гладкова.

Председатель Совета Юрий Ильченко также подчеркнул, что при наличии проектов появляется возможность участвовать в программе софинансирования. На сегодня есть еще два свободных земельных участка, которые были зарезервированы под строительство детских садов, – в поселке Зарождение и Агрономе. По его словам, необходимо продумать возможности, чтобы в районе появились и эти проекты.



Участки многодетным



Еще один немаловажный вопрос, обсуждаемый на сессии, – «О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства». Из перечня было предложено исключить 11 земельных участков, которые уже предоставлены семьям, и включить в него 20 новых. Так, один участок находится в селе Первореченском, 3 – в Пластуновской и 16 – в селе Красносельском.

У помощника прокурора тут же появился вопрос о подведении коммуникаций к ним. Докладчик ответил, что это полномочия поселений.

Глава администрации Сергей Пономарев поддержал позицию прокуратуры.