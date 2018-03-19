Шахматисты провели турнир в честь Ивана Павловича Григорьева

18 марта в Динской прошел турнир, посвященный 90-летию старейшего шахматиста Динского района Ивана Павловича Григорьева. Свой юбилей он отметит 27 марта.

Перед началом турнира ветеран тепло поприветствовал и пожелал успехов, счастья и творческих побед собравшимся.

В этот день ведущие шахматисты смогли потренироваться перед личным первенством края по классическим шахматам, которое пройдет на весенних каникулах в Сочи.

Лишь в последнем туре определился победитель – им стал Леонид Меркулов. Второе и третье места поделили Максим Селиванов и Максим Солод. По результатам личной встречи серебро все же досталось Максиму Солоду.

В завершение встречи ветерана еще раз поздравили с юбилеем и наградили памятной медалью и призом.