Шахматисты провели турнир в честь Ивана Павловича Григорьева
18 марта в Динской прошел турнир, посвященный 90-летию старейшего шахматиста Динского района Ивана Павловича Григорьева. Свой юбилей он отметит 27 марта.
Перед началом турнира ветеран тепло поприветствовал и пожелал успехов, счастья и творческих побед собравшимся.
В этот день ведущие шахматисты смогли потренироваться перед личным первенством края по классическим шахматам, которое пройдет на весенних каникулах в Сочи.
Лишь в последнем туре определился победитель – им стал Леонид Меркулов. Второе и третье места поделили Максим Селиванов и Максим Солод. По результатам личной встречи серебро все же досталось Максиму Солоду.
В завершение встречи ветерана еще раз поздравили с юбилеем и наградили памятной медалью и призом.
Комментарии
Ёлышев, передай привет Ивану Павловичу, добрые пожелания, крепкого здоровья и долгих лет жизни!
От кого передать?
От знакомого, кого он возил на своей машине торговать аж в 90-х... Если помнит...