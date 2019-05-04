9 мая 2019 года, в День Победы, в 9 часов 30 минут на главной улице станицы Динской стартует шествие «Бессмертного полка».

К участию в шествии приглашаются все жители и гости Динского района, кто помнит и гордится своими героями и их Великой Победой.

Чтобы присоединиться к шествию, нужно прийти с портретом родственника – участника Великой Отечественной войны, который внес свой вклад в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу.

Колонна пройдет по улице Красной от кинотеатра «40 лет Победы» до Мемориального комплекса.

Начало построения в 9.00.

Дополнительную информацию можно получить в оргкомитете администрации муниципального образования Динской район по тел: 8(86162) 6-25-85.