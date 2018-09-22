Школа № 3 Динской: казачатам о казаках

В школе № 3 станицы Динской отметили 75-ю годовщину освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

Для учащихся казачьих классов провели занятия по истории казачества в годы Великой Отечественной войны, о подвигах и военном быте и рассказали о том, чем живет хуторское казачье общество в настоящее время.

Девятиклассники посетили школьный музей и изучили историю казачества в годы Первой мировой войны.

Для пятиклассников провели урок мужества представители Динского хуторского казачьего общества.

В завершение мероприятий ребята приняли участие в работе интерактивной площадки «Казачьему роду нема переводу».



