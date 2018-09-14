Школа № 4 станицы Динской: черное против серого

Публикация жалобы мамы семиклассницы школы № 4 о том, что ее дочь пригрозили исключить из школы за черную юбку, вызвала резонанс среди читателей «РВС». Под этим постом в инстаграме развернулась бурная дискуссия родителей и учеников о необходимости школьной формы вообще и о том, какой бы ее хотелось видеть, раз уж она так необходима.

Комментирующие поделились на несколько лагерей. Одни утверждают, что главное не форма, а те знания, которые ребенок получает в школе. Другие обеими руками за форму, так как она дисциплинирует и приучает детей к порядку. Развернулась дискуссия и о том, где покупать форму. Мнения об армавирской фабрике, шьющей школьную форму разделились остро противоположно. Часть родителей хвалит юбки и брюки производства этой фабрики, приводя такие доводы, как хорошие качества при стирке, отсутствие необходимости в глажке, стойкость цвета. Другие ругали форму, сшитую на фабрике за цену и низкое качество.

На следующий день после публикации, 13 сентября, старшеклассницы четвертой школы устроили флешмоб в сети Инстаграм. Девушки выложили фотографии в stories в парадной школьной форме с красными бантами под воротничками белых блузок и подписали: «Спасибо всем женщинам, лестно о нас отозвавшимся», «Старшеклассники школы № 4 не «не ходят в форме» и не «выпивают на территории школы». Видимо, нашлись и те, кто обвинил школьников в вышеуказанном поведении.





В этот же день, 13 сентября, состоялась встреча журналиста «РВС» с директором школы № 4 Людмилой Черновой. Напомним, в день публикации, 12 сентября, подробно прокомментировать претензии родительницы руководитель школы не смогла из-за совещания, и было решено обсудить их с журналистом на следующий день.

В беседе о школьной форме приняли участие не только директор Людмила Чернова, но и представители руководящего аппарата школы. Так оказалось, что учителя в этот день были одеты как будто тоже в форму. На каждой - белая блузка, разных оттенков синего брюки и жилеты. Вполне себе форма для учителей. О необходимости форменной одежды для педагогов также говорится в комментариях под постом в Инстаграме.





На многие вопросы мамы семиклассницы ответ дает принятый в школе документ – положение об установлении примерных единых требований к школьной форме обучающихся. Принято оно было в 2014-м году, и ежегодно продлевается. Утверждает положение педсовет,управляющий совет, совет лидеров школы. Основывается он на Уставе общеобразовательного учреждения и доводится до сведения каждого родителя и публикуется на сайте школы. В документе прописано, что единые требования к одежде и внешнему виду обучающихся вводятся с целью укрепления дисциплины и порядка, обеспечения учащихся удобной и эстетичной одеждой, для создания условий для воспитания общей культуры, для устранения признаков социального, имущественного неравенства и укрепления общего имиджа школы.

В положении закреплено понятие повседневной школьной формы, парадной и спортивной.

Так, повседневная форма это юбка, брюки, жилет, сарафан цвета серый графит с нанесением нашивки эмблема школы и однотонная блузка, сорочка.

Парадная форма — та же повседневная плюс белая сорочка и красный галстук для мальчиков и юношей, для девочек и девушек — белый бант в волосах и красный шарф.





Спортивная форма - это футболка с логотипом школы, спортивные шорты и спортивная обувь, олимпийка и брюки или трико, предназначенные для занятий спортом.

Прописаны и такие позиции, как прическа, украшения, маникюр и макияж для девушек (не должны быть яркими и вызывающими), чистота одежды и так далее.

Отдельным пунктом указано, что обучающиеся, школьная форма и внешний вид которых не соответствуют требованиям положения, на занятия не допускаются.

Людмила Васильевна подтвердила, что вопрос школьной формы активно обсуждается родителями и не всегда они понимают, как важно, чтобы ученики приходили на уроки в школьной форме, а не в своей повседневной одежде.

- Наличие формы подчеркивает статус ученика, настраивает ребенка на учебу. Он понимает, что сейчас он в школе, что его задача — учиться, - отметила Людмила Васильевна. - На протяжении четырех лет после введения положения администрация школы с пониманием относится к тому, что не все семьи обеспечили детей школьной формой. Это определенная нагрузка на семейный бюджет, но, разрабатывая положение мы исходили именно из вопросов экономии. Так, в форму не входит пиджак. Сарафан для девочек подходит и для теплого времени, и для холодного. Он удобен как с теплыми водолазками, так и с блузками. Мы не в коем случае не заставляем покупать форму у определенной фабрики, но создаем условия, чтобы родители могли приобрести одежду единого образца — представители фабрики привозят форму прямо в школу. Армавирская фабрика входит в утвержденный Министерством образования перечень изготовителей школьной формы. У них достаточно мощностей для пошива одежды в большом количестве, имеются соответствующие ГОСТу сертификаты. За четыре года цена на одежду не выросла. Юбки, брюки, жилеты и сарафаны шьются так, чтобы их можно было носить несколько лет. Продуман запас в области талии, застежки, позволяющие удлинить, например, жилет. Но родители могут выбрать любого другого производителя на свой вкус. Главное, чтобы форма соответствовала положению.

Мы с понимаем относимся к тому, что дети еще носят черные юбки и брюки. Но стараемся убеждать родителей, что нужно придерживаться единой формы. Ни исключать из школы, ни отстранять от занятий за черные юбки мы не будем и не делали этого ранее. Но хотелось бы и со стороны родителей понимание и уважение к правилам школы.

На вопрос читательницы насчет школьного автобуса директор ответила так:

- Один автобус, имеющийся в распоряжении школы, к сожалению, не может полностью удовлетворить потребность школы в подвозе учеников. По нормам СанПиНа, он вмещает 25 детей и одного сопровождающего. Мы стараемся предоставить место в автобусе самым маленьким ученикам, детям из многодетных и малообеспеченных семей.

В тот день, когда Людмила Чернова отвечала на вопросы журналиста, она также встречалась с мамой семиклассницы. Женщина написала нам, что вопрос со школьной формой был решен. «Директор сказала, что вас никто не выгонит. Раз купили такую форму, то носите, но серую все равно нужно купить».