Школа № 7 станицы Пластуновской станет казачьей

Чтобы соответствовать новому статусу, в школе предстоит обновить фасад здания, благоустроить территорию, оформить помещения в едином казачьем стиле, создать этнографический уголок. Предполагается, что помогут школе преобразиться район, сельское поселение и хуторское казачье общество.

Главное – дети станут углубленно изучать традиции и обычаи казаков, заниматься строевой подготовкой. Помогать в этом будут казаки-наставники.

По мнению главы района Сергея Пономарева, казачья школа должна давать ребятам путевку в жизнь и открывать перед ними двери в кадетские корпуса или лучшие воинские подразделения, военные учебные заведения.

Директор школы Наталья Светличная рассказала «РВС», что присвоение казачьего статуса школе проходит в два этапа. Первый – направить документы в край, что уже сделано. Второй – практический – подготовить в школе этнографический уголок, дополнить музей.

Уже сейчас казаки хуторского общества во дворе школы строят казачье подворье в миниатюре. Это будет настоящая хата – беленая, с печкой.

– В нашей школе учился Николай Кондратенко, стоявший на Кубани у истоков возрождения казачества, – рассказала директор школы. Наша школа дает основное образование. Сейчас у нас 5 казачьих классов, постепенно перейдем к тому, что казачьими станут все 10 классов.