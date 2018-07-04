Школа в поселке Южном строится с опережением графика

Как уже писала «РВС», в поселке Южном строят школу на 1100 мест. Работы идут полным ходом. Возведение объекта осуществляется с опережением графика. К зданиям будущей школы уже подключен водопровод, осуществлена врезка в канализацию. Данные работы выполнило МУП «Юг». Подведен внутренний газопровод, на территории установлена современная газовая котельная. В октябре подрядчик планирует подать отопление в здания в режиме пусконаладки. Уже готова к работе электроподстанция.

Вчера, 3 июля 20018 года, прошло рабочее совещание главы Динского района Сергея Пономарева на строительной площадке школы в поселке Южном.

В рабочей встрече также приняли участие: начальник управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации Динского района Роман Саев, генеральный директор ООО «СтройИнвест» Мурад Мутаев, начальник МКУ «Служба заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК муниципального образования Динской район» Андрей Бурцев, представители ресурсоснабжающих организаций.

Участники обсудили вопросы касательно строительства, которые успели накопиться.

Как сообщает Сергей Пономарев в своем аккаунте в «Инстаграме», он предложил разработать новый проект ограждения будущей школы взамен типового: он будет соответствовать краевым рекомендациям по строительству ограждения территорий учебных заведений в рамках антитеррористических мероприятий.

Было решено вернуться к обсуждению этой темы на следующем совещании, которое состоится через 10 дней снова на объекте. К этому моменту проект как раз будет готов.