Школа в Южном: взгляд изнутри

Образовательное учреждение разделено на два корпуса: начальная школа и корпус для старшего звена. В ней 72 учебных кабинета.В каждом из них есть интерактивная доска.

Например, кабинеты начальной школы расположены на площади 135 кв. м. Они разделены на учебную, игровую и спальную зоны.

Классы труда оборудованы современными технологиями: для девочек есть кабинет по обработке тканей, где установлены швейные машинки, и кабинет по домоводству с кухонными уголками, там школьниц учат готовить блюда. У мальчиков тоже два кабинета: по обработке древесины и металла.

В кабинетах ОБЖ есть манекены для того, чтобы дети учились оказывать первую помощь. В помещениях, где проводятся химия, физика, биология, ОБЖ и труд есть аптечки. Во время уроков физкультуры некоторые классы занимаются самбо.

5 спортивных залов (3 больших и 2 малых). Возле каждого из них есть мужские и женские раздевалки, а также душевые.

2 актовых зала. Малый рассчитан на 200 мест, большой — на 400.

2 столовые. Для начальной школы — на 200 мест, для старшей — на 350.

2 библиотеки. Одна из них разделена на несколько частей: читательный зал, место для индивидуального чтения (специальные кабинки) и интерактивная зона.

2 медицинских блока. В каждый из них входит кабинет врача, а также прививочный, процедурный и стоматологический. Сейчас осуществляется подготовка к лицензированию.

На территории школы №15 расположены волейбольные, баскетбольные и тренажерная площадки.

На сегодняшний день здесь обучается 47 классов — это 1324 учащихся. У всех них — первая смена.

Коллектив школы составляет 112 человек, из которых 65 — учителя. 695 человек — учащиеся начальной школы. В этом году сформировалось 7 первых классов.

Начало занятий в 8:30, последний урок заканчивается в 14:05. После второго и первого уроков на 30-минутной перемене дети ходят в столовую.

Во внеурочное время школьники посещают тренажерные залы (для начальной и старшей школы) и хореографический класс. Для этого в штате есть педагоги дополнительного образования.

Преподавательский состав сформирован из учителей района и даже других городов и регионов.

На школу №15 выделено 5 автобусов. На данный момент идет оформление соответствующих документов, после чего школьные автобусы начнут перевозить детей по заданным маршрутам.

Строительство образовательного учреждения осуществлялось в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа» на средства федерального, краевого и муниципального бюджетов. Оно проводилось проектной организацией ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» и подрядной организацией ООО «СтройИнвест».



