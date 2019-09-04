Красносельской школе № 21 присвоили имя Героя труда Кубани

Школа № 21 села Красносельского теперь носит имя Героя труда Кубани Николая Ивановича Горового.

Выступая перед школьниками в торжественной обстановке, он отметил:

«Какой бы ни была выбранная вами в будущем профессия, в какой бы сфере деятельности вы ни трудились? всех вас должно объединять чувство долга, любовь к нашей родной Кубани, стремление сделать все возможное, а порой и невозможное для ее процветания и мирного благополучия».

В свою очередь подрастающее поколение поблагодарило Николая Ивановича за все, что он сделал для родного края, и пожелало ему благополучия и крепкого здоровья.

Для справки

Николай Горовой родился в 1937 году в селе Красносельском в семье крестьян. После окончания школы трудился в колхозе имени Кирова.

Окончил курсы бухгалтеров и после службы в рядах Советской армии вернулся в родной колхоз, продолжил работать бухгалтером, затем экономистом, управляющим отделением.

В 1965 году окончил Ростовский институт народного хозяйства, получил специальность «экономист». Затем был назначен председателем колхоза «Советская Россия» Славянского района, основным направлением которого было рисосеяние.

Работал Николай Иванович Горовой и в других районах края на разных должностях.

Мужчина стал заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации, Героем труда Кубани, почетным гражданином Красноармейского района, награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», российским орденом почета, медалями, а также медалями ВДНХ СССР. Также имеет звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С января 1998 года Николай Иванович Горовой возглавляет Краснодарскую краевую общественную организацию Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Сейчас он является руководителем Краснодарской краевой общественной организации «Герои Отечества».