Школьникам хотят запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила организации питания детей.

Согласно документу, учащимся запрещено брать с собой еду на территорию заведения. Также сотрудники столовых не смогут готовить из продуктов, принесенных из дома, и кормить детей блюдами, созданными в домашних условиях.

За питанием учеников с пищевой аллергией и другими хроническими заболеваниями должен следить медик.

Отмечается, что варить сосиски и яйца нужно только в отведенное время, а хранить бутерброды из масла, колбасы и сыра на открытой витрине можно не больше часа.

Столовые приборы из алюминия использовать нельзя.

Дежурить в столовой можно ученикам старше 12 лет. Им разрешено только накрывать на стол. Готовить обеды, чистить овощи, раздавать готовые блюда, резать хлеб, мыть посуду и убирать помещение школьники не будут.

"РВС" узнала у директоров школ Динского района, как они относятся к данному нововведению:

Марина Кунаковская, директор 29 школы (Новотитаровская): «В свете того, что в нашей школе произошел случай менингита, я изначально была за то, чтобы дети ели в определенном месте, где выдержаны все санитарные правила, выдерживаются нормы приготовления блюд. Мы родителям говорили, что инфекция передается в том числе с теми продуктами, которые дети едят на столах в классах, где-то на подоконнике.

Столовая — это именно то место, где дети должны принимать пищу.

Когда родители дают еду с собой, ребенок целый день держит ее, допустим, у себя в портфеле. Температура может быть как слишком высокой, так и низкой. Ведь мы не знаем, что сегодня положил родитель школьнику с собой — мытое ли это яблоко, что это за банан, из чего сделан этот бутерброд. Например, по СанПиНу нельзя, чтобы колбаса лежала с чем-то еще. А родители могут эти нормы не соблюдать.

Я считаю, что это правильное нововведение. Мы готовы выделить в нашей столовой два стола, где дети будут принимать то питание, которое родители попросят. Допустим, если ребенок болен, мы согласны варить кашу или приготовить тот же бутерброд для деток, которые придерживаются определенной диеты или имеют пищевую аллергию. Но чтобы дети не приносили с собой еду из дома.

С этим нововведением наши дети будут только здоровее».

Николай Дмитренко, директор школы № 2 (Динская): «Особой актуальности для нашей школы это нововведение не имеет, так как дети уже давно не приносят еду с собой. Исключительные случаи – когда школьники питаются по определенной диете из-за заболеваний. Много детей едят в столовой. Кроме того, у нас в школе работает буфет, где учащиеся могут купить что-то для перекуса».