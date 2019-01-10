Школьникам хотят запретить приносить еду из дома
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила организации питания детей.
Согласно документу, учащимся запрещено брать с собой еду на территорию заведения. Также сотрудники столовых не смогут готовить из продуктов, принесенных из дома, и кормить детей блюдами, созданными в домашних условиях.
За питанием учеников с пищевой аллергией и другими хроническими заболеваниями должен следить медик.
Отмечается, что варить сосиски и яйца нужно только в отведенное время, а хранить бутерброды из масла, колбасы и сыра на открытой витрине можно не больше часа.
Столовые приборы из алюминия использовать нельзя.
Дежурить в столовой можно ученикам старше 12 лет. Им разрешено только накрывать на стол. Готовить обеды, чистить овощи, раздавать готовые блюда, резать хлеб, мыть посуду и убирать помещение школьники не будут.
"РВС" узнала у директоров школ Динского района, как они относятся к данному нововведению:
Марина Кунаковская, директор 29 школы (Новотитаровская): «В свете того, что в нашей школе произошел случай менингита, я изначально была за то, чтобы дети ели в определенном месте, где выдержаны все санитарные правила, выдерживаются нормы приготовления блюд. Мы родителям говорили, что инфекция передается в том числе с теми продуктами, которые дети едят на столах в классах, где-то на подоконнике.
Столовая — это именно то место, где дети должны принимать пищу.
Когда родители дают еду с собой, ребенок целый день держит ее, допустим, у себя в портфеле. Температура может быть как слишком высокой, так и низкой. Ведь мы не знаем, что сегодня положил родитель школьнику с собой — мытое ли это яблоко, что это за банан, из чего сделан этот бутерброд. Например, по СанПиНу нельзя, чтобы колбаса лежала с чем-то еще. А родители могут эти нормы не соблюдать.
Я считаю, что это правильное нововведение. Мы готовы выделить в нашей столовой два стола, где дети будут принимать то питание, которое родители попросят. Допустим, если ребенок болен, мы согласны варить кашу или приготовить тот же бутерброд для деток, которые придерживаются определенной диеты или имеют пищевую аллергию. Но чтобы дети не приносили с собой еду из дома.
С этим нововведением наши дети будут только здоровее».
Николай Дмитренко, директор школы № 2 (Динская): «Особой актуальности для нашей школы это нововведение не имеет, так как дети уже давно не приносят еду с собой. Исключительные случаи – когда школьники питаются по определенной диете из-за заболеваний. Много детей едят в столовой. Кроме того, у нас в школе работает буфет, где учащиеся могут купить что-то для перекуса».
Комментарии
А вы знаете как кормят во 2школе? Мясо с плесенью, рагу с волосами, пельмени слипшиеся,ложки грязные, стаканы грязные, столы липкие. Ваняет в столовой ужасно, рядом пройти нельзя. Это просто УЖАС
Мой ребёнок благодаря столовой заработал гастрит, спасибо конечно огромное!!!!
Что за чушь вы пишите...какая плесень? Какие волосы? Пельмени слиплись? Дома варите- все идеально получается? Дети- не дураки... по устоявшемуся мнению школьников всего динского района - столовая второй школы одна из лучших, если не самая...
Да, есть предпочтения у учащихся...кто- то что- то не ест вообще: типа пельменей или запеканки, но это не дает вам права обвинять работников столовой в непрофессионализме. Бред, причем полный. Прийдите сами и попробуйте прежде чем по клаве щелкать...
Гастрит дети зарабатывают не благодаря столовой, а от нерегулярного и неправильного питания...в конце концов ваш ребенок в школьной столовой ест один раз в день...явсе остальное получает у вас дома.... Столовая может приготовить невкусно, - но ничего жареного и ничего канцерогенного никогда не подаст...Чаще обращайте внимание на чипсы и тому подобные продукты...Родители- Вы! Не перекладывайте ответственность за здоровье вашего ребенка на школу.
А какими сосисками или пельменями кормят детей? Их кормят сосисками по цене 500 рублей кг? Нет, самыми дешевыми и издавать закон о том, что нельзя приносить с собой перекус----это противозаконно. Я родитель и мне решать, будет мой ребенок питаться в школе или нет.
Во всяких крупах мышиный помет, сами повара не питаются в школьной столовой, потому что знают что за еда приготовлена.
Вот конкретно из 2-й школы мой ребенок принес вареное яйцо, которое им дали на обед. Оказалось протухшее. Нахрен такая столовая.
Я вас уверяю: и повара, и учителя едят те же продукты и из тех же кастрюль что и дети...Мышиный помет? Ну что за бред...Вы думаете что крупы завозят из амбара и в картофельных мешках? Все крупы и макаронные изделия расфасованы в целлофан на заводе- изготовителе. Брать перекусы с собой вам никто не запретит, точно так же вам никто не запретит не питаться в школьной столовой вообще. Но голословно обвинять работников столовой ненадо. По поводу цены на сосиски- это отдельный вопрос...Да, они не дорогие, но вполне себе съедобные, просто прикинте, во что вам встанет недельный рацион питания если закупать дорогие продукты.
Кому Вы что пытаетесь доказать?..Где-то здесь недавно кто-то выложил фото куска рыбы, положив на него дождевого червя и на полном серьёзе шло обсуждение о о том какой кошмар, детям дают рыбу, поражённую гельминтозом...
Портнов?! Вы три класса заканчивали? Статью читайте! Запрет на еду из дома. Съедобные или нет сосиски вопрос спорный, но! Я не разделяю мнения о "пусть хоть как нибудь..." еда должна быть вкусной, полезной и здоровой. А не лишь бы, лишь бы. Почему в дотационных республиках - обеды полноценные, правильные и бесплатные. У нас на Кубани - нет???? Вопрос к власти. Нужно обратить внимание на здоровье детей. А не выстаивать школы №2 и тд. Просто так люди болтать не будут.
Дети наше все! То что мы им дадим сейчас - то они нам дадут потом!
Если вопрос к власти, то почему вы позволяете себе судить о моем образовании? Как будто я этот закон продвигаю...Еще раз повторяю: никаких подобных правил никто не примет. А вам совет на будущее- не переходите на личности. Мое образование позволяет мне здраво рассуждать о наболевшей теме и позволяет учить ваших же детей. И позволю себе заметить- довольно успешно...
Портнова и Буяна Ширьянова мордами в столовские котлы))) ублюдошные лекари сетевые)))
Госпожа "Портнов", гениально! ((Я вас уверяю: и повара, и учителя едят те же продукты и из тех же кастрюль что и дети...)) С нашими детками всё понятно, но с какого такого перепугу детские продукты поедают и учителя, и повара??? Вот в чём "мышиный помёт"! Впервые, откровенно обозначили школьных мышей, оставляющих свой помёт в кастрюлях для наших детей. Хотя, одну такую мышу и мышей то назвать трудно. Это целый хряк, поедающий школьные обеды вместе со своей мамашей. Этот брюхастый "мыш" уже сколько лет нагло, без стеснения объедает школьников из 34-й школы. Да ещё и мамашу содержит за счёт школьной столовой. Игорь Борисович, умерьте свои аппетиты! А "Портнов" это случаем не титаровская родня Фисуна, монополизировавшая бизнес школьного питания в нашем районе? У неё уже есть опыт отравления школьников из 29-й школы.
Ну народ у нас. Если все в курсе такой ужасной и вредной еды, то где коллективные жалобы, письма в СЭС, администрацию поселения. Или только на диванах все горазды?
пачиму дарагой Ален токо на диванах, пад дивану тожа горазди.
Приходила пробовала, а вы походу нет! Мой Ребенок 2 раза отравился в столовой,сам мне фоткал и отправил фото волоса : короткого и седого. Если вам все
равно что ваш ребенок ест волосы, травится, то пожалуйста УДАЧИ! Форму каждый день стираю, вонь не вынасимая после вашей столовай
Лера, есть обращение в больницу по поводу отравления? Тем более дважды!
А поставить в тех же пищеблоках холодильные установки для хранения продуктов, принесённых учениками из дома и мармиты для разогревания руководителям учебных учреждений БЕЗРАЗМЕРНАЯ ЖАБА не позволяет!!! У них же нет своих детей и внуков. Они лучше повисят свои должностные оклады. Обдерут родителей на питание их детей, которых потом накормят чем попало. Видно, не долго всем нам осталось при таком отношении друг к другу.