Со школьниками района проводят профилактические беседы по ПДД

С 23 января по 1 февраля на территории Динского района проходит мероприятие "Декада дорожной безопасности", направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, детей-пассажиров и велосипедистов. Проводятся рейды, беседы с мальчиками и девочками в школах и детских садах о правилах дорожного движения.

"Уважаемые участники дорожного движения! Помните о собственной безопасности. Переходите дорогу только по пешеходным переходам, перевозите детей при помощи специальных удерживающих устройств, используйте световозвращающие элементы в темное время суток, регулярно повторяйте с детьми основные Правила дорожного движения", - призывает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.