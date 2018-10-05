Школьники Динского района поздравили учителей (итоги конкурса)

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. В преддверии этого праздника «РВС» объявляла конкурс для школьников. Тема располагала к полету фантазии: «Школа будущего».

Ребятам было предложено снять видеоролик о том, какой они видят школу через 10 лет. Чему будут учить, какими будут преподаватели, предметы и не только, ну и, конечно же, не забыть про сам праздник — День учителя.

Призы за творчество на кону довольно вкусные — сертификаты в бистро и на доставку суши.

Первое место решено присудить школе № 35 (Новотитаровская). Ученики сняли ролик о новых предметах, в которых точно не обойдется без «Инстаграма», кроме того, они поздравили всех своих учителей с их профессиональных праздником.