Школьники Динского района поздравили учителей (итоги конкурса)
Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя. В преддверии этого праздника «РВС» объявляла конкурс для школьников. Тема располагала к полету фантазии: «Школа будущего».
Ребятам было предложено снять видеоролик о том, какой они видят школу через 10 лет. Чему будут учить, какими будут преподаватели, предметы и не только, ну и, конечно же, не забыть про сам праздник — День учителя.
Призы за творчество на кону довольно вкусные — сертификаты в бистро и на доставку суши.
Первое место решено присудить школе № 35 (Новотитаровская). Ученики сняли ролик о новых предметах, в которых точно не обойдется без «Инстаграма», кроме того, они поздравили всех своих учителей с их профессиональных праздником.
Второе место у школы № 4 (Динская). Ребята креативно подошли к подготовке ролика. Они задействовали в съемках своих преподавателей, задавая им интересные вопросы.
Третье место получили ученики школы № 29 (Новотитаровская). Ребята сняли видео, используя кадры известных фильмов.
«РВС» понравилось поздравление воспитанников Центра творчества (Новотитаровская). Старшеклассники и малыши сказали очень теплые слова своим педагогам.
Комментарии