Школьники из Динской посетили «КрасноДог»

В рамках недели добра учащиеся школы №3 провели благотворительную акцию «Вместе поможем животным приюта "КрасноДог"». Учащиеся (с 1 по 11 класс), родители и учителя приняли активное участие.

Общими силами они собрали огромное количество корма, лекарств, ветоши и других нужных вещей для хвостатых друзей и отправились в гости.

Их встретил куратор приюта, провел экскурсию, в ходе которой рассказал об истории создания «КрасноДог», познакомил с его жителями. Дети получили массу впечатлений и эмоций от общения с животными.