Школьники привели в порядок скейт-площадку в Динской

Волонтерский экологический отряд «Экомир» из школы №4 решил расчистить от мусора скейт-площадку в Динской.

Отряд состоит из учеников 6 «В» класса АОУ СОШ № 4 имени Г. К. Жукова. Создан он был в прошлом году под руководством классного руководителя Александры Крамаренко.

За это время активисты отряда проделали огромную работу: подкармливали птиц в зимнее время, развешивали скворечники на школьной территории, чистили берег реки Кочеты в Динской.









«В течение учебного года мы три раза со всей школой сдавали макулатуру на утилизацию. В этом году наш отряд организовал в нашей школе сбор отработанных батареек, которые мы сдали на утилизацию в городе Краснодаре. А также мы всячески пытаемся бороться с мусором в нашей станице», - рассказывает Александра Крамаренко.

В свободное время ребята из отряда часто посещали «Скейт-парк», который расположен за кинотеатром «40 лет Победы», и, видя, в каком состоянии находилась площадка в последнее время, они решили не оставаться в стороне, а приняли решение очистить эту территорию самостоятельно.

Вооружившись вениками, мусорными мешками и перчатками, активисты очистили эту территорию от мусора. На ближайших мусорных баках наклеили листовки, в которых актуализировали данную проблему, говоря о том, что каждый человек может повлиять на эту проблему, чтобы она в скором времени не переросла в экологическую катастрофу.

«В планах отряда на ближайшее время изготовить буклеты, разъясняющие людям о возможностях вторичного использования мусора, которые будут распространены среди населения нашей станицы. А также продолжать работу по выявлению несанкционированных свалок и помощи в их ликвидации», - подытожила руководитель отряда.



