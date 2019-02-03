Школьники в гостях у ветерана

2 февраля 2019 года ребята 9-х классов БОУ СОШ №38 ст.Нововеличковской поздравили ветерана Великой Отечественной войны Калачевского Василия Ильича с Днем рождения.

Ему исполнилось 96 лет.

В очередной раз, за чашечкой чая, в теплой атмосфере, школьники поблагодарили Василия Ильича за мир на земле пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Каширина, ребята были не один раз у ветерана в гостях, и от каждой такой встречи с ним на душе становится тепло и уютно.