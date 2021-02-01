Шли посредине дороги и по обочине. За 2 дня в ДТП пострадали 4 человека

В Динском районе за выходные пострадали три пешехода, всех их сбили машины. Эти люди доставлены в больницу. Еще одно ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции. У водителя перелом ребер.

Подробности аварий публикуются по предварительным данным Госавтоинспекции Динского района.

30 января в 20.07 на автодороге «Динская – Агроном» водитель «Тойоты-Витц» ехал со стороны ст. Динской в сторону Агронома. По пути он сбил пешехода, который шел в попутном направлении посередине дороги без светоотражающего жилета. При этом обочина на данном участке была. В результате ДТП пострадал пешеход, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

30 января в 20.40 на автодороге М-4 «Дон», недалеко от Пластуновской, водитель «Газели» ехал со стороны Краснодара в сторону Кореновска. По пути он не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Интернешнл» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель «Газели». У него перелом ребер. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

30 января в 21.30 на ул. Комсомольской станицы Динской неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил пешехода. Тот шел по краю проезжей части дороги навстречу машине без светоотражающего жилета. При этом тротуар на данном участке дороги находился с правой стороны. В результате ДТП пострадал пешеход, у него закрытый перелом наружной лодыжки правой голени и незначительное смещение.

31 января в 18.10 авария произошла в Новотитаровской. На перекрестке ул. Советской и ул. Ленина водитель «Мицубиси» сбил мужчину, который переходил проезжую часть дороги слева направо по регулируемому пешеходному переходу. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирован в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые участники дорожного движения! Помните о важности правил дорожного движения. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, четко следовать требованиям дорожных знаков. Пешеходы должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.