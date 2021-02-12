Штормовое предупреждение! Телефоны служб

Напоминаем, по данным Гидрометцентра с 12 по 14 февраля 2021 года ожидаются осадки в виде сильного дождя переходящего в мокрый снег и сильный снег, гололед, налипание мокрого снега. Снижение температуры и сильный юго-западный и западный ветер.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: